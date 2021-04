Hsieh bate Vondrousova no Australian Open e faz melhor campanha da carreira em Slams

Aos 35 anos, a #71 Su-wei Hsieh chegou a um marco histórico em sua carreira neste sábado (13). Número um da WTA em duplas, a tenista de Taiwan garantiu a sua melhor campanha na chave de simples de um Grand Slam até hoje.

A vaga veio após vitória sobre a #20 Marketa Vondrousova nas oitavas de final do Australian Open. O placar do jogo foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, depois de 1h11.

Desde o início do confronto, Vondrousova teve muitas dificuldades para se movimentar. A tenista chegou a colocar as mãos nas coxas em diversos momentos, região do corpo em que estava com faixas, com expressões de dor e cansaço. Em muitos pontos, ela não conseguiu chegar fisicamente inteira na bola, e quando chegou, bateu sem a firmeza necessária nas pernas.

Enquanto isso, Hsieh não se afetou por esse cenário, e até o utilizou para se beneficiar. Sua experiência e habilidades de duplista apareceram, com muitos golpes variados e bem angulados, beijando a linha dos dois lados. Vondrousova não teve resposta, ainda mais limitada fisicamente.

A tentativa da tcheca para entrar no jogo foi arriscar. Como não podia correr, ela tentou fazer com que a bola andasse mais, mas a estratégia não deu certo. Isso resultou em 31 erros não-forçados contra 18 da adversária, além de cinco duplas-faltas anotadas.

Hsieh garantiu duas quebras de saque em ambas as etapas, e sofreu apenas uma, na parcial inicial. Sendo assim, ela fechou a partida em dois sets e carimbou sua passagem às quartas.

A taiwanesa tentará agora ampliar ainda mais a sua melhor campanha em simples de Majors contra a #3 Naomi Osaka, que derrotou a #13 Garbiñe Muguruza por 2 a 1.