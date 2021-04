Collins derruba atual campeã Barty na segunda rodada em Adelaide

Na madrugada desta quarta-feira (24), a #37 Danielle Collins garantiu vaga nas quartas de final do WTA 500 de Adelaide e conquistou sua primeira vitória contra uma líder do ranking. Mais do que isso, ela bateu a atual campeã e dona da casa, a #1 Ashleigh Barty. O grande triunfo veio em dois sets, parciais de 6/3 e 6/4, em somente 1h07.

Em 2020, elas se enfrentaram nas semifinais deste mesmo torneio, e a australiana venceu em três sets. Além de ser a primeira vitória de Collins sobre uma número 1 do mundo, foi também a primeira vez que ela venceu Barty em quatro confrontos.

Em um dia muito preciso, Collins somou 20 winners e 15 erros não-forçados durante a partida. Apesar dos placares dos sets terem sido relativamente equilibrados, o jogo teve pouco mais de uma hora porque apenas dois games tiveram mais do que cinco pontos. Barty quebrou o saque da estadunidense logo de cara e chegou a ter 3/1 no primeiro set, mas perdeu cinco games seguidos e viu a rival fechar em 6/3.

Barty novamente abriu vantagem no segundo set, conseguindo uma sequência de 11 pontos seguidos e fez 4/1. Daí para frente, porém, ela só ganhou mais três pontos em 23 jogados até o fim da partida, e viu Collins fechar em 6/4.

Collins já soma nove vitórias no ano e tem outro páreo duro nas quartas de final do Adelaide International. Ela agora encara a #18 Iga Swiatek, que bateu em dois sets a qualifier #136 Maddison Inglis na segunda rodada.