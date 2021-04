Em dia inspirado, Swiatek bate Bencic e levanta troféu em Adelaide

Em autação impressionante, a polonesa #18 Iga Swiatek bateu a suíça #12 Belinda Bencic por 2 sets a 0, em um duplo 6/2, em apenas 1h08 minutos e levantou o troféu do WTA 500 de Adelaide. Este é o segundo título no circuito profissional da jovem de 19 anos, o primeiro desde Roland Garros em 2020.

A jovem de 19 anos conseguiu impor seu ritmo desde o início da partida, enquanto Bencic resistiu às investidas até o quinto game do primeiro set. Daí em diante, na primeira parcial, foram duas quebras de serviço conquistadas e a vitória de Swiatek por 6/2, com uma excelente performance em seu primeiro serviço, onde obteve 90% dos pontos tentados.

No segundo set, só deu Swiatek em quadra novamente. A polonesa fechou o jogo com 22 winners e apenas seis erros não-forçados. Com 92% de aproveitamento dos pontos jogados no primeiro serviço, a polonesa neutralizar qualquer chance de reação de Bencic, fechando o jogo em 2 sets a 0.

Com o título, Swiatek alcança a 15ª posição do ranking na próxima semana, melhor marca da carreira, enquanto Bencic mantém o 12º lugar.