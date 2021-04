Fucsovics surpreende Coric e avança à maior final da carreira em Roterdã

O qualifier #59 Martón Fucsovics está a um passo de garantir o maior título da carreira no ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Sua vaga na final do torneio foi conquistada neste sábado (6) após vitória surpreendente na semifinal sobre o #26 Borna Coric por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h27.

Coric era favorito, não só pelo seu ranking, mas por seu histórico no geral. Apesar de cinco anos mais jovem, aos 24 anos, o croata já chegou a sete finais de torneio na carreira, com dois títulos conquistados, enquanto que o Fucsovics tem apenas um troféu em sua estante até hoje, em duas decisões disputadas. Além disso, o ex-número 12 do mundo tinha vencido os três confrontos anteriores entre os dois. Mas perdeu o quarto.

O húngaro dominou o croata. Fucsovics teve 75% de aproveitamento com o primeiro serviço e 62% com o segundo, contra 57% e 28% de Coric. Seu sucesso com a devolução ficou em 53% e pressionou o rival, que não conseguiu salvar nenhum dos cinco break points que enfrentou.

Duas das cinco quebras a favor de Fucsovics vieram no primeiro set, e assim, três aconteceram no segundo. Na etapa inicial, Coric ainda conseguiu igualar o jogo no sexto game após perder o saque no início, mas voltou a ser quebrado logo em seguida. Ele viu o adversário sofrer um pouco para fechar a parcial em 6/4, em um longo décimo game, mas a luta do ex-top 15 nada adiantou.

No segundo set, a vida do húngaro foi tranquila. Coric voltou ainda mais irregular para aquela etapa e não se achou no jogo. Foram três games de saque perdidos entre quatro, e nenhum ganho no serviço do oponente. O placar parcial foi fechado em 35 minutos e a partida encerrada.

Fucsovics vai agora em busca do seu segundo título de ATP, o primeiro após três anos - o anterior foi conquistado no ATP 250 de Genebra, em 2018. Seu oponente será o #8 Andrey Rublev, que chega à sua quarta final de ATP 500 consecutiva após derrotar o #6 Stefanos Tsitsipas por 2 a 0 nas semis.