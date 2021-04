Rublev vence duelo equilibrado com Tsitsipas e vai à final em Roterdã

Não faltou equilíbrio, como todos imaginavam. E, além da competitividade, #8 Andrey Rublev e #6 Stefanos Tsitsipas entregaram, tecnicamente, um grande jogo, com cada erro sendo punido em quadra. No final, vitória do russo por dois sets a zero na semifinal do ATP 500 de Roterdã neste sábado (6).

No primeiro set, a vitória até foi razoavelmente tranquila: 6/3. No segundo, entretanto, ele só venceu no tiebreak: 7/6. Esta foi a 19ª vitória seguida de Rublev em torneios de nível ATP 500 - ele vai em busca do quarto título seguido nesta categoria. Este foi o sétimo confronto profissional entre os dois, e a quarta vitória do russo.

Erros decisivos

Logo no terceiro game da partida, Tsitsipas entregou o serviço pela primeira vez no jogo. A peleja teve, então, uma sequência de games longos: o quarto e o sexto, sacados por Rublev, tiveram sete pontos, enquanto o quinto teve nove - cada um deles com um break point cada. Muito? No décimo primeiro game, foram 11 pontos - o russo salvou três break points no momento. Na sequência, entretanto, ele foi recompensado: quebrou o saque do grego e venceu o primeiro set por 6/3.

O enredo do segundo set manteve-se linear durante boa parte do mesmo: games curtos e sem quebras de serviço. No tiebreak, entretanto, Rublev prevaleceu: venceu os quatro primeiros pontos (com dois saques rejeitados do cabeça de chave 2) e administrou a vantagem até anotar 7-2 na série.

O que vem por aí

Na final do Rotterdam Open, Andrey Rublev enfrenta o qualifier #59 Márton Fucsovics, que venceu em dois sets o #26 Borna Coric nas semifinais. O húngaro lidera o confronto direto, com duas vitórias em três encontros.