Zverev tem dificuldades no começo, mas vence Alcaraz no ATP 500 de Acapulco

Na primeira fase do ATP 500 de Acapulco, #7 Alexander Zverev teve uma estreia dos sonhos. Sem ser incomodado, ele venceu com tranquilidade o jovem espanhol #132 Carlos Alcaraz por dois sets a zero nesta segunda-feira (15).

No primeiro set, a parcia foi de 6/3. No seguinte, mostrando força, o alemão fez impiedosos 6/1. A partida teve, ao todo, 1h26.

Golpes sentidos

O começo da partida foi bastante equilibrado. No primeiro game, longos quinze pontos e quator break points salvos por Alcaraz para confirmar o próprio saque. No momento seguinte, o espanhol quebrou o serviço do adversário - a situação voltou a se repetir no terceiro game, com Zverev vencendo.

O alemão, entretanto, seguia com dificuldades: o quarto momento só foi confirmado após treze pontos - e três break points salvos.

Após os sustos iniciais, Zverev, enfim, mostrou a imposição que se esperava dele. No sétimo game, após nove pontos, aproveitou o quarto break point que teve e quebrou o saque do adversário. No nono, novo saque rejeitado do espanhol - e fim do set por 6/3.

O segundo período teve pouca competitividade. Com serviços quebrados no quarto e no sexto game, Alcaraz não conseguiu acompanhar o rimo de Zverev e foi presa fácil: 6/1.

Próximos jogos

Nas oitavas de final do Abierto Mexicano Telcel, Zverev enfrentará o sérvio #54 Laslo Djere, que vem de vitória sobre o #82 Steve Johnson.