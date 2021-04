Thiago Wild perde para Nakashima e cai no qualifying do ATP 500 de Acapulco

A fase realmente não está boa para o o brasileiro #124 Thiago Seyboth Wild. Ele foi eliminado neste domingo (14) na segunda rodada do quali do ATP 500 de Acapulco, disputado na quadra rápida mexicana. O paranaense perdeu em um duplo 6/3 para o norte-americano #145 Brandon Nakashima.

O brasileiro sofreu com a consistência e disciplina tática do japonês naturalizado americano, que jogou com muita maturidade e objetivo em seu estilo. Wild teve muitas dificuldades na partida, principalmente para colocar primeiro saque (47%).

Nakashima, de 19 anos, já tem dois títulos de Challenger, ambos nas simples - Orlando em novembro de 2020 e Quimper no mês passado

O paranaense agora disputará o quali do Masters 1000 de Miami a partir do dia 22.