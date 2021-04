Zverev bate Tsitsipas em Acapulco e conquista primeiro título no ano

Logo na primeira final disputada em 2021, o #7 Alexander Zverev conquistou o primeiro título na temporada. Na decisão do ATP 500 de Acapulco, o alemão, em dois sets, venceu o grego #5 Stefanos Tsitsipas, em disputa que envolveu os dois principais cabeças de chave do torneio mexicano na madrugada deste domingo (21).

Em 2h19, o primeiro set foi vencido pelo alemão por 6/4. No seguinte, a parcial foi de 7/6 - no tiebreak, a vitória foi por 7/3. Esta foi a quinta final de nível ATP 500 para Tsitsipas, e a quinta derrota.

Consistência

O primeiro título de Zverev em 2021 veio em uma atuação bastante segura. O começo da partida do atleta, entretanto, foi ruim. Logo no primeiro game sacado pelo alemão, o segundo da peleja, o serviço foi quebrado.

A reação começou no sexto game: em dez pontos, Zverev salvou três break points para confirmar o saque. No momento seguinte, o primeiro serviço de Tsitsipas rejeitado. No nono, mais uma vez, o grego se descuidou e permitiu ao alemão fechar o primeiro set em 6/4 após oito pontos.

O segundo set começou com games curtos - o terceiro, com dez pontos; e o quarto, com oito, foram exceções. O período foi esquentar a partir do nono momento, quando Zverev quebrou o saque de Tsitsipas.

No seguinte, o grego retribuiu a rejeição após dez pontos. No 11º game, o cabeça de chave 1 precisou de 18 pontos (e de seis break points salvos) para vencer - e, no seguinte, o alemão impediu que um break (e set) point se transformasse em vitória de Tsitsipas após dez pontos.

O tiebreak começou equilibrado, com os tenistas alternando pontos até o 2-2. Uma sequência de quatro pontos conquistados por Zverev, entretanto, deu uma imensa vantagem ao alemão, que administrou o placar e fechou a contagem em 7-3. Aos 23 anos, o alemão já soma 14 títulos de simples na carreira. Em Acapulco, ele havia sido campeão de duplas em 2019, ao lado de seu irmão Mischa.