Zverev vence duelo alemão contra Koepfer e é finalista do ATP 500 de Acapulco

México e Alemanha não são países que guardam grandes semelhanças. Apesar disso, dois alemães se sentiram em casa durante o ATP 500 de Acapulco. Na madrugada deste sábado (20), o #7 Alexander Zverev venceu o compatriota o #71 Dominik Koepfer por dois sets a zero em partida válida pela semifinal do certame. É a primeira final do circuito em 2021 do atleta.

No primeiro set, a vitória do cabeça de chave número dois do torneio veio por 6/4. No segundo, o 7/6 a favor do melhor ranqueado veio após 7-5 no tiebreak. A partida teve longas duas horas e dez de atuação.

Festa alemã

Logo no primeiro game, Koepfer foi surpreendido e, após dez pontos, e três break points, foi vencido pelo adversário. No quinto momento, nova quebra de saque de Zverev em relação ao adversário - esta, entretanto, foi devolvido no game seguinte. Apesar de dificuldades posteriores (o sétimo período teve oito pontos e o oitavo teve dez), todos os serviços foram confirmados dali em diante - e Zverev venceu pro 6/4 o primeiro set.

O segundo set já começou com um game disputado: foram oito pontos para Koepfer confirmar o serviço. No terceiro, mais dez. O, no quarto, Zverev entregou o momento sacado por ele para o adversário. Após mais oito pontos no quinto game, o grande momento da partida chegou: no sétimo, foram 16 pontos disputados, com quatro break points salvos por Koepfer.

No nono, entretanto, não teve jeito: Zverev rejeitou o saque do adversário e empatou a partida no momento seguinte. Sem mais quebras de saque, os atletas foram para o tiebreak.

Zverev começou o período decisivo abrindo 3-1, mas Koepfer foi buscar o empate quando a contagem mostrava 5-5. Com mais uma quebra de saque, entretanto, o cabeça de chave número dois fechou a parcial em 7/5.

O que vem por aí

Na final do Abierto Mexicano Telcel, Zverev, cabeça de chave 2, enfrentará o grego #5 Stefanos Tsitsipas, primeiro favorito, que vem de vitória sobre o #120 Lorenzo Musetti.