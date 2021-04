Tsitsipas sobra contra Musetti e encara Zverev na final em Acapulco

A grande surpresa do ATP 500 de Acapulco sucumbiu ante o cabeça de chave número 1 do torneio. Qualifier, o jovem #120 Lorenzo Musetti, em sua primeira semifinal da carreira, passou longe de ser páreo para #5 Stefanos Tsitsipas na madrugada deste sábado (20) e foi vencido por dois sets a zero.

As parciais, entretanto, chamam atenção por ser uma semifinal. No primeiro set, tranquilos 6/1. No segundo, mais equilibrado, também houve disparidade: 6/3. A partida teve apenas 1h17.

Domínio

No primeiro game sacado por Musetti, já ficou clara o domínio de Tsitsipas. Em oito pontos (o maior número de pontos do set, junto com o sexto), ele confirmou com dificuldades (e salvando um break point) o serviço. Foi o único vencido por ele, entretanto. Dali para frente, o grego venceu todos os momentos do período contra o italiano, fazendo 6/1 com autoridade na parcial.

No segundo set, uma surpresa: logo no segundo game, Musetti impôs dificuldades ao cabeça de chave número 1 do certame, forçando o grego a oito pontos para confirmar o saque. No sexto, a pontuação se repetiu. Mas, no sétimo, Tsitsipas quebrou o serviço do adversário e, no nono, após longos dezesseis pontos, o grego aproveitou o terceiro match (e break) point para encerrar a contagem em 6/3.

O que vem por aí

Na final do Abierto Mexicano Telcel, Tsitsipas enfrentará o alemão #7 Alexander Zverev, que vem de vitória sobre seu compatriota, o #71 Dominik Koepfer.