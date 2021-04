Tricampeã, Venus Williams cai para Diyas na estreia em Miami

Histórica atleta, #79 Venus Williams não consegue embalar na temporada. Tricampeã do torneio, a dona da casa foi superada pela cazaque #89 Zarina Diyas na primeira fase do WTA 1000 de Miami nesta terça-feira (23).

Em 1h30 cravadas de jogo, o primeiro set foi tranquilo para a cazaque: 6/2. No segundo, Venus reagiu e protagonizou um período de muito equilíbrio. Diyas conseguiu, porém, a vitória no tiebreak, com o 7/6 sendo obtido após longos 12-10.

Reação tardia

Logo no primeiro game da partida, Venus Williams teve o saque quebrado pela adversária. Se o momento seguinte teve sete pontos (o maior de todo o primeiro set) e um break point, Diyas também saiu vencedora. A ex-número 1 do mundo quebrou o serviço da cazaque no quarto momento, mas foi novamente rejeitada no game seguinte - e, também, no sétimo. Com oito games, Diyas encerrou a contagem do período em 6/2.

Em casa, Williams quebrou o saque de Diyas no quarto game do segundo set após sete pontos e ameaçou voltar para a peleja. No sétimo momento, entretanto, foi rejeitada. No 11º game, Venus perdeu o momento que sacava e ficou a um game de ser eliminada, mas conseguiu rejeitar a asiática na sequência.

No tiebreak, Diyas chegou a abrir 5-3, mas Venus Williams foi buscar. A partir de então, muito equilíbrio. As duas salvaram set points e match points, até que a cazaque anotou 12-10, eliminando a histórica atleta. Dos 22 pontos disputados, 11 tiveram saques rejeitados.

O que vem por aí

Na segunda rodada do Miami Open, Diyas enfrenta a suíça #12 Belinda Bencic, que esteve de folga na fase de estreia.