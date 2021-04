Pliskova, Gauff e Bencic avançam em partidas de três sets em Dubai; Keys é surpreendida

Ainda tentando recuperar sua melhor forma, a #6 Karolina Pliskova superou sua partida de estreia no WTA 1000 de Dubai. Após folgar na primeira rodada, ela bateu nesta terça-feira (9) a #55 Anastasija Sevastova por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7(3) e 6/2, em 2h13. Esta foi a quarta partida entre as duas, e a segunda vitória da ex-número 1 do mundo.

Pliskova chegou a ter dois match points sacando para o jogo em 5/4 no segundo set, mas Sevastova conseguiu a quebra e forçou um tiebreak. No game desempate, a tcheca abriu 4-1, mas perdeu seis dos sete pontos seguintes, e a letã fechou em 7/6(3), após quase uma hora de set. No set decisivo, porém, a ex-número 1 se impôs. Ela só perdeu três pontos no serviço e venceu os quatro últimos games para garantir a vitória.

Safely through to Round 3️⃣



The No.2 seed gets over the line with a 6-3, 6-7(5), 6-2 win against Sevastova.@KaPliskova | #DDFTennis pic.twitter.com/YIobbHqhlm — wta (@WTA) March 9, 2021

Na terceira rodada do Dubai Tennis Championships, Pliskova encara a vencedora do confronto entre a #36 Jessica Pegula e a #53 Kristina Mladenovic. A tcheca encarou Pegula há uma semana, em Doha, e perdeu por 2 a 0.

Gauff vence outra em três sets

A jovem #40 Cori Gauff, de 16 anos, derrotou de virada a #20 Marketa Vondrousova, cabeça de chave 13. A estadunidense anotou 3/6, 6/0 e 6/4, em exatamente duas horas. Este foi o sétimo jogo consecutivo em que Gauff jogou partida de três sets - ela venceu seis deles. Na rodada de estreia em Dubai, ela ficou em quadra quase três horas para superar Alexandrova.

ANOTHER three-set win 🤭@CocoGauff comes from behind to grind out a 3-6, 6-0, 6-4 victory over No.12 seed Vondrousova to reach the last 16 in Dubai.#DDFTennis pic.twitter.com/gCr8OAiwpg — wta (@WTA) March 9, 2021

Gauff encara na próxima fase a qualifier #125 Tereza Martincova, que vem de vitória surpreendente sobre a #11 Kiki Bertens.

Bencic sofre, mas avança para enfrentar algoz de Keys

O reencontro entre a #12 Belinda Bencic e a #19 Madison Keys não se confirmou. Na semana passada, em sua primeira partida no ano, Keys venceu a suíça em dois sets na estreia em Doha. Desta vez, porém, a estadunidense acabou caindo na segunda rodada em Dubai.

Keys perdeu em dois sets para a wildcard #88 Anastasia Potapova. Mesmo somando sete duplas faltas, a russa anotou 6/4 e 6/3, em 1h26. Este foi o segundo confronto entre elas, e a primeira vitória da jovem de 19 anos.

A adversária de Potapova será Belinda Bencic, campeã de 2019, que teve muito trabalho para superar a segunda rodada. Contando com 13 aces, um deles para fechar o jogo, a suíça venceu a #34 Veronika Kudermetova em 2h40, parciais de 6/4, 5/7 e 6/4. Este foi o sexto confronto entre as duas, e a terceira vitória da ex-top 10.