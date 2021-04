Com tranquilidade, Tsitsipas passa fácil por Mikael Ymer no Aberto da Austrália

Uma grande diferença no ranking costuma indicar que um jogador deve comandar a partida. E foi exatamente o que aconteceu neste sábado (13), no duelo das oitavas de final do Australian Open 2021 entre #6 Stefanos Tsitsipas e #95 Mikael Ymer: o grego venceu tranquilamente.

No primeiro set, o mais tranquilo deles, vitória do grego por 6/4. Nos seguintes, o triunfo foi bem mais tranquilo, com dois 6/1.

Beirando a perfeição

A partida começou com games curtos e serviços confirmados. A exceção foi o sexto momento: sacado por Mikael Ymer, o sueco teve que salvar dois break points para fechar o game em nove pontos. No décimo momento, ele sofreu a primeira quebra de serviço da peleja - e foi o suficiente para que Tsitsipas vencesse o período por 6/4.

O enredo mudou no segundo período. Se Tsitsipas teve dificuldades para confirmar o terceiro game (foram sete pontos), ele passeou no restante do período: venceu todos os períodos, quebrando duas vezes o serviço do adversário. Destaque para o sexto game: sacado por Ymer, ele salvou três break points, mas, em 13 pontos, foi batido no quarto ponto decisivo.

O terceiro set foi ainda mais diferente que os demais. Nos três primeiros games, três quebras de serviço - e o grego na frente: 2/1. Dali para frente, mais uma vez, apenas vitórias de Tsitsipas - que fechou o período e o jogo em 6/1. O game mais longo foi o quinto, sacado por Ymer: sete pontos.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Australian Open 2021, Tsitsipas enfrentará o italiano #10 Matteo Berrettini, que venceu em três tiebreaks o #20 Karen Khachanov.