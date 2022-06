Em jogo marcado por protesto, Ruud bate Cilic e vai à decisão inédita de Grand Slam

O #8 Casper Ruud escreveu histórica nesta sexta-feira (3), na quadra Philippe Chatrier. O norueguês derrotou o #23 Marin Cilic nas semifinais de Roland Garros 2022 e se tornou o primeiro tenista de seu país na final de simples de um Major na história. Ruud fechou a partida contra o ex-top 3 em quatro sets, parciais de 3/6, 6/4, 6/2 e 6/2, em 2h57. Este foi o terceiro confronto entre eles, e a terceira vitória do atual número 8 do mundo.

Antes de Roland Garros 2022, Ruud nunca havia passado sequer das oitavas de final de um Major. Diante de Cilic, o norueguês somou incríveis 16 aces, seis a mais que o ex-top 3, e só foi quebrado duas vezes, ambas no primeiro set, vencido pelo croata.

Ruud fechou o jogo com dez winners a menos - 41 a 51 - e teve quase um terço de erros não-forçados - 21 a 56. Cilic manteve essa contagem favorável nas duas primeiras parciais, mas passou a ficar cada vez mais impreciso ao longo do jogo. O croata, que já disputou finais nos outros três Slams, não conseguiu lidar com a consistência do norueguês, que venceu 12 dos últimos 16 games da partida e garantiu a histórica vitória.

Protesto

Durante o terceiro set, a partida foi paralisada e os jogadores chegaram a se retirar aos vestiários após uma mulher invadir a quadra e se amarrar à rede.

Na camisa da mulher, estava escrito "We have 1028 days left", nós temos 1028 dias restantes, em português, movimento que protesta por causas ambientais. Após alguns minutos, ela foi retirada por seguranças e o jogo recomeçou.

Players into the locker rooms some she probably damaged the net https://t.co/0673gblLR7 — José Morgado (@josemorgado) June 3, 2022

O que vem por aí

Ruud vai jogar sua 12ª final na carreira, apenas a segunda acima do nível ATP 250 - ele foi do Masters 1000 de Miami neste ano, perdendo a decisão para Carlos Alcaraz. No total, ele já venceu oito títulos.

Na decisão, ele encara o #5 Rafael Nadal, que busca seu 14º troféu do Aberto da França, e avançou à mais uma final após lesão do #3 Alexander Zverev durante o segundo set nas semis. Este será o primeiro confronto entre os dois.