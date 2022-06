Após segundo título de Roland Garros, Swiatek reflete sobre mudanças desde primeira conquista

Neste sábado (4), a #1 Iga Swiatek seguiu quebrando uma série de recordes. Na decisão da chave de simples feminina de Roland Garros 2022, ela conquistou o segundo título de Grand Slam na carreira ao vencer #23 Cori Gauff, por 2 sets a 0. A entrevista coletiva da campeã teve momentos que pouco fizeram menção à peleja.

A 35ª vitória seguida de Swiatek na temporada foi incontestável. Com 6/1 no primeiro e 6/3 no segundo set, a partida durou apenas 1h08. Ao falar sobre o cotejo, a número 1 do mundo não esqueceu do primeiro título na França, conquistado em 2020.

"Estou muito feliz por cada peça finalmente se encaixar. Dois anos atrás, ganhar este título foi algo incrível. Honestamente, eu nunca esperaria isso. Mas, desta vez, sinto que trabalhei duro, fiz de tudo para chegar aqui. Apesar de ter sido muito difícil, a pressão era grande, mas tenho motivação extra toda vez que venho aqui", comentou.

Fora das quadras

A coletiva também teve momentos que nada tiver a ver com a disputa contra Cori Gauff. A polonesa fez questão de demonstrar apoio ao país invadido pela Rússia desde fevereiro.

"Quero, no final, dizer algo à Ucrânia. Fique forte porque o mundo ainda está lá. Desde a minha primeira coletiva como campeã, em Doha, basicamente eu esperava que, quando fizesse o próximo, a situação melhorasse. Mas ainda terei esperanças e tentarei apoiar", comentou. A Polônia, país-natal da melhor tenista da atualidade, é o local que mais recebe refugiados ucranianos.

"Ok, obrigada"

Ubaldo Scanagatta, repórter italiano conhecido por perguntas que abordem o extraquadra de maneira às vezes pouco relevantes, perguntou se, ao ir à uma festa, a polonesa passava maquiagem - enquanto a chamava de "elegante" e "inteligente". A resposta ao jornalista foi sucinta. "Ok, obrigada", encerrou a campeã de Roland Garros.