Garcia/Mladenovic viram contra Gauff/Pegula e vencem Roland Garros pela segunda vez

Caroline Garcia e Kristina Mladenovic fizeram a festa da torcida francesa e garantiram o segundo título juntas em Roland Garros. As donas da casa venceram neste domingo (5), de virada, as estadunidenses Cori Gauff, vice-campeã de simples, e Jessica Pegula, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, em 1h44.

Um dia após jogar a decisão de simples, Gauff, 18 anos, voltou para a quadra Philippe Chatrier inspirada. Ela jogou muito bem no primeiro set, prevalecendo nas trocas de bola e, com Pegula firme, as duas precisaram de apenas 33 minutos para sair na frente.

Depois disso, porém, Mladenovic, ex-número 1 do mundo em duplas, passou a brilhar. Muito bem na rede, as francesas, mais experientes em duplas, abriram 4/0 na segunda parcial. Em uma queda momentânea, as donas da casa permitiram três games seguidos para as estadunidenses, mas Pegula acabou quebrada de 0-40 no oitavo game, e as donas da casa empataram a decisão na sequência.

Embaladas pela torcida e pela vitória no set anterior, Garcia/Mladenovic continuaram com uma estratégia muito afinada e abriram novamente 4/0 na terceira parcial. Sacando para o jogo, a ex-número 1 de duplas chegou a cometer dupla falta no match points, mas as francesas converteram a terceira chance de vencer o título e garantira o troféu.

Marcas

Garcia e Mladenovic jogaram juntas por algum tempo, mas a primeira decidiu acabar com a parceria para focar em simples, o que acabou criando um afastamento entre as duas, que tinham também uma relação de amizade fora das quadras.

Com seus problemas resolvidos, as duas francesas, ex-top 10 de simples, voltaram a jogar juntas e venceram o segundo título em Roland Garros, seis anos após a primeira conquista.

Garcia conquistou seu segundo Slam no total, enquanto Mladenovic assegurou seu nono Major, o sexto em duplas femininas, sendo quatro do Aberto da França - ela ainda tem três conquistas nas mistas.

Já Gauff chega à terceira derrota em final de Majors. Além da decisão de simples de Roland Garros, ela também foi vice de duplas ao lado de McNally no US Open 2021. Pegula, que caiu para Swiatek nas quartas de final em simples, fez sua primeira final de Slams.