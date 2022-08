Em ação pela primeira vez desde Wimbledon, Bia Haddad perde para Liu em San Jose

De volta ao circuito após mais de um mês, a #25 Beatriz Haddad Maia foi derrotada pela #79 Claire Liu na primeira rodada do WTA 500 de San Jose, nos Estados Unidos. A estadunidense fechou a partida com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h54, na madrugada desta quarta-feira (3).

Este foi o segundo confronto entre elas no ano, e a segunda vitória de Liu - no anterior, a estadunidense superou a brasileira na final do WTA 125 de Paris, em maio.

Após uma grande campanha na grama britânica, com dois títulos, Bia Haddad perde a terceira partida seguida na temporada. No primeiro saque, a brasileira chegou a abrir 2/0, mas, depois disso, sem ritmo no serviço, acabou perdendo seis games seguidos,, com Liu fechando em 6/2, após 47 minutos.

Novamente, no segundo set, Bia Haddad quebrou Liu no primeiro game, mas a estadunidense devolveu logo em seguida. Diferente do primeiro set, porém, a brasileira melhorou o aproveitamento no serviço e não cedeu break points até o décimo game, quando salvou dois match points para se manter viva. No 12º, porém, após resistir a mais dois mps, não resistiu ao terceiro e foi eliminada logo na estreia.

O que vem por aí

Bia Haddad segue no Mubadala Silicon Valley Classic na disputa de duplas. Ela estreia ao lado da taiwanesa Latisha Chan diante de Muhammad/Townsend, nesta quarta-feira (3).

Já Liu encara nas oitavas de final de simples a #19 Veronika Kudermetova, que passou pela #29 Camila Giorgi na estreia, em partida de quase três horas.