Osaka supera Qinwen Zheng na estreia em San Jose e vence primeira desde abril

De volta às quadras pela primeira vez desde Roland Garros, em maio, a #41 Naomi Osaka derrotou a #51 Qinwen Zheng na rodada de estreia do WTA 500 de San Jose, nos Estados Unidos. A japonesa fechou a partida com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1, em 2h05, nesta terça-feira (2).

No geral, Osaka fez uma partida consistente, com 26 a 23 em winners e 23 erros não-forçados, sete a menos que Zheng. No primeiro set, a japonesa enfrentou três break points, mas salvou todos e, com uma quebra no terceiro game, administrou a vantagem.

Já no segundo, apesar de ter subido a porcentagem de primeiros serviços em quadra e ainda ter tido cinco aces, Osaka acabou ficando um pouco mais impaciente e se precipitando em alguns momentos. Do outro lado, Zheng só perdeu seis pontos no serviço e conseguiu sua única quebra no oitavo game para empatar a disputa.

A ex-número 1 do mundo, porém, não se abalou e abriu rapidamente 4/0 na parcial final. Osaka chegou a enfrentar um break point no quinto game e outro no sétimo, quando serviu para o jogo, mas superou as dificuldades e conseguiu sua primeira vitória desde 29 de abril.

Level 🆙



🇯🇵 @naomiosaka gets the win in a tricky opening match against Zheng, 6-4, 3-6, 6-1!#MubadalaSVC pic.twitter.com/2H9pTf6ibo — wta (@WTA) August 3, 2022

Aguardando adversária

A próxima rival de Osaka no Mubadala Silicon Valley Classic pode ser a #11 Cori Gauff. A atual vice-campeã de Roland Garros estreia no torneio diante da ucraniana #52 Anhelina Kalinina.