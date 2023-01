Noskova surpreende Jabeur e vai enfrentar Sabalenka na final em Adelaide

Após eliminar Kasatkina e Azarenka, a qualifier #102 Linda Noskova superou a #2 Ons Jabeur nas semifinais do WTA 500 de Adelaide na manhã deste sábado (7) e avançou à sua primeira decisão na jovem carreira. A tcheca de 18 anos fez 2 sets a 1 diante da atual vice-campeã de Wimbledon, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3, em 1h46.

Antes da campanha em Adelaide, Noskova só havia conquistado duas vitórias diante de tenistas do top 100 na carreira. Diante de Jabeur, que apresentou um incômodo nas costas durante a partida, a tcheca não se abalou abalou após sofrer 6/1 no segundo set, único em que cedeu quebras na partida.

Noskova fechou a partida com oito aces e 10/12 break points salvos. Três deles foram na abertura do terceiro set, onde Jabeur chegou a abrir 0-40, mas não conseguiu converter as chances, o que acabou sendo decisivo para o resultado final.

Com a campanha na Austrália, Noskova se aproxima de uma entrada inédita no top 50 da WTA - sua melhor posição anterior era o 87º lugar.

Grande desafio na final

Noskova vai encarar na decisão do Adelaide International uma terceira tenista do top 10 na campanha, a #5 Aryna Sabalenka. A belarussa vai à decisão sem perder sets após derrotar na semifinal a #34 Irina-Camelia Begu por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h19.

Sabalenka mostrou mais uma vez firmeza no serviço, com seis aces, 81% dos pontos vencidos com o primeiro saque e 3/3 break points salvos, números que ofuscaram as cinco duplas faltas cometidas. Dominante, a belarussa empatou o confronto direto, já que havia perdido o único duelo anterior com Begu, em Miami 2022.

"Estou feliz com o nível que joguei, especialmente com o jogo diferente de Begu. Provavelmente fizemos tudo certo durante a pré-temporada, acho que isso está sendo chave", disse Sabalenka, que vai à sua 19ª final na carreira e busca o 11º título, o primeiro na Austrália.

A first Adelaide final 💪@SabalenkaA puts on a strong showing against Begu 6-3, 6-2 to advance to Championship Sunday!#AdelaideTennis pic.twitter.com/cGLyj7q2D3 — wta (@WTA) January 7, 2023

A decisão de Adelaide está marcada para às 2h30 (horário de Brasília) deste domingo (8). Este será o primeiro confronto entre Noskova e Sabalenka.