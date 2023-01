Estados Unidos dominam Itália e conquistam edição inaugural da United Cup

Grandes favoritos desde o início da competição, os Estados Unidos confirmaram a superioridade e derrotaram a Itália na decisão da edição inaugural da United Cup, em Sydney, na Austrália. O time estadunidense fez 4 a 0 e garantiu o troféu na manhã deste domingo (8).

O confronto começou com vitória da #3 Jessica Pegula sobre a #27 Martina Trevisan por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h30. A estadunidense sofreu três quebras, mas compensou na devolução. A italiana venceu menos de 50% dos pontos no serviço e só confirmou o saque três vezes em toda a partida.

Na sequência, o #19 Frances Tiafoe só precisou de 33 minutos para garantir o segundo pontos para os EUA após lesão do #23 Lorenzo Musetti. Tiafoe venceu o set inicial por 6/2 e depois contou com desistência do jovem italiano, que sentiu problemas no ombro.

A vitória dos Estados Unidos foi confirmada com o triunfo do #9 Taylor Fritz contra o #16 Matteo Berrettini, com parciais de 7/6(4) e 7/6(6), em 2h17. Este foi o terceiro confronto entre eles, e a terceira vitória de Fritz.

Berrettini resistiu o quanto pode durante a partida, salvando 9/9 break points e forçando dois tiebreaks mesmo sem oportunizar nenhuma chance de quebra no saque de Fritz. O italiano chegou a salvar um match point na segunda parcial, mas o estadunidense garantiu a vitória em sets diretos.

Já com o título definido, a #11 Madison Keys bateu a #54 Lucia Bronzetti por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h13. A partida de duplas mistas foi cancelada. O time EUA ainda contou com Denis Kudla, Alycia Parks, Hunter Reese e Desirae Krawczyk.