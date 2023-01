Estados Unidos confirma vitória contra Polônia e enfrenta Itália na final da United Cup

No segundo dia de semifinal entre Estados Unidos e Polônia pela United Cup, a equipe americana confirmou o favoritismo com mais três vitórias, terminando o confronto com parcial de 5 a 0 neste sábado (7).

Fritz classifica os EUA à decisão

No primeiro jogo do dia, o #9 Taylor Fritz venceu o #10 Hubert Hurkacz com parciais de 7/6(5) e 7/6(5) em 1h44. O jogo foi marcado pelo domínio nos games de serviço de ambos os jogadores e pela falta de quebras. Foram 28 aces no total e apenas seis break points cedidos, mas nenhuma quebra convertida.

O que deu a vitória ao americano foi sem dúvida a sua capacidade em saber como lidar sob pressão. Hurkacz teve diversas oportunidades de abrir sua vantagem, teve até set point no primeiro set, mas não aproveitou nenhuma chance.

Com essa vitória, o time dos Estados Unidos já estava automaticamente classificado para a final, mas ainda faria os próximos jogos para cumprimento da tabela.

EUA fecham vitória por 5 a 0

Mesmo já sabendo da vitória de seu time, #11 Madison Keys derrotou #48 Magda Linette com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h27.

Keys, que venceu todos os quatro jogos que participou em simples, não teve dificuldades para vencer a adversária. A estadunidense quebrou a adversária em quatro oportunidades e só sofreu apenas um break point durante toda a partida.

Esta pode ser considera uma revanche de Keys, já que o último jogo da americana na temporada passada foi na Billie Jean King Cup contra a mesma Linette, que saiu vitoriosa em três sets.

No último jogo do duelo, Jessica Pegula e Fritz tiveram dificuldades mas venceram Alicja Rosolka e Lukasz Kubot com parciais de 6/7(5), 6/4 e 10-6, em 1h55.

Itália bate Grécia

Na decisão da edição inaugural da United Cup, os Estados Unidos enfrentam a Itália, que venceu a Grécia nas semifinais por 4 a 1. Os italianos começaram o dia com a vantagem de 2 a 0, mas o #4 Stefanos Tsitsipas deixou seu time vivo após superar de virada o #16 Matteo Berrettini, com parciais de 4/6, 7/6(2) e 6/4, em 2h37.

Este foi o quarto confronto entre os dois, e a quarta vitória de Tsitsipas. Os dois só enfrentaram dois break points e foram quebrados uma vez, mas a vitória no tiebreak do segundo set acabou pesando a favor do grego, que fechou sua participação no torneio com quatro vitórias em quatro partidas de simples.

Na sequência, porém, a Itália confirmou a vitória com a vitória tranquila da #54 Lucia Bronzetti sobre a #199 Valentini Grammatikopoulou. A italiana fez 6/2 e 6/3, em 1h19. A italiana não foi quebrada pela grega nenhuma vez e venceu quase 50% dos pontos na devolução, assegurando sua terceira vitória em quatro jogos de simples na competição.

Com o confronto já definido, Camila Rosatello e Andrea Vavassori asseguraram mais um ponto para a Itália, batendo Grammatikopoulou e Petros Tsitsipas com parciais de 6/3, 4/6 e 10-5, em 1h29.

Decisão

A final da United Cup, em Sydney, começa às 23h (de Brasília) deste sábado (7), com o confronto entre Pegula e Trevisan. Na sequência, se enfrentam Tiafoe e Musetti. Os outros duelos são entre Fritz e Berrettini, Keys e Bronzetti e Pegula/Fritz x Trevisan/Berrettini.