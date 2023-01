Bia Haddad vence Cirstea pela primeira vez e supera estreia em Adelaide

Nesta segunda-feira (9), na Austrália, pelo WTA 500 de Adelaide 2, a #15 Beatriz Haddad Maia venceu a romena #43 Sorana Cirstea por 2 a 0 com parciais de 7/6(5) e 6/1. Este foi o quarto encontro das duas e é a primeira vez em que a brasileira saiu vitoriosa.

O primeiro set foi muito equilibrado e Haddad Maia se sobressaiu por pouco com seu saque. No total, a brasileira teve 73,1% de aproveitamento no primeiro serviço e 55,6% no segundo. A brasileira teve cinco chances de quebra, das quais só aproveitou uma e também teve que se defender por três vezes, deixando uma passar. No tiebreak, porém, melhor para a brasileira.

No segundo set, Haddad Maia ajustou seu jogo e não deu chances para Cirstea. A brasileira venceu 68,3% dos pontos do set, isso porque aproveitou seus saques e venceu 55% dos pontos de devolução. Assim, sem chances de vencer os pontos no saque da adversária e sem conseguir capitalizar os seus, a romena só pode confirmar seu saque uma vez.

Beatriz Haddad Maia demonstrou mais uma vez sua força mental e capacidade de ajuste de seu próprio jogo. O retrospecto negativo contra Cirstea vem de jogos do ano de 2016. Sete anos depois, o jogo da brasileira evoluiu muito e agora não mais vence como azarona, mas confirma o favoritismo.

Sequência no torneio

A próxima adversária de Bia Haddad será a #29 Amanda Anisimova (que já venceu a brasileira duas vezes) ou a #19 Ludmilla Samsonova (contra quem nunca jogou).

Neste mesmo torneio estreia neste ano em duplas com sua parceira definitiva Shuai Zhang contra a dupla da brasileira Luisa Stefani e sua parceira Taylor Townsend nesta terça feira.