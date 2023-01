Rybakina desbanca Swiatek nas oitavas do Australian Open; Gauff cai para Ostapenko

A #1 Iga Swiatek não encontrou seu jogo e pereceu diante da eficiência e da agressividade da #25 Elena Rybakina nas oitavas do Australian Open, na madrugada deste domingo (23), na quadra central Rod Laver. A campeã de Wimbledon venceu por 2 sets a 0, após duplo 6/4, em 1h30 de jogo.

A cazaque foi muito bem em seu primeiro serviço, onde conquistou 80% de aproveitamento dos pontos jogados, além de obter 24 winners e seis aces. Esta já é a melhor campanha de Rybakina em Melbourne na carreira. Pela terceira vez, ela vai disputar as quartas de final de um Major.

Ostapenko segue sem perder sets

Ainda sem perder sets em Melbourne, a #17 Jelena Ostapenko bateu a #7 Coco Gauff, também em sets diretos, após 7/5 e 6/3, em 1h34 de jogo. Este foi o segundo confronto entre elas, e a primeira vitória da letã.

A letã, campeã de Roland Garros 2017, jogou do jeito que é conhecida, com alta agressividade a todo tempo. Os números não mentem: foram 30 winners, apesar dos 27 erros não-forçados. Além disso, Ostapenko ainda salvou 7/8 break points que sofreu. Esta é a primeira vez desde Wimbledon 2018 que a ex-top 5 alcança as quartas de final de um Grand Slam.

Sequência do torneio

Rybakina e Ostapenko serão rivais nas quartas de final do Aberto da Austrália. Até hoje, foram dois confrontos entre elas e duas vitórias da letã, em Linz 2019 e Eastbourne 2021 (em ambos os torneios ela foi até a decisão).