Korda vence jogaço contra Hurkacz no Australian Open; Khachanov atropela, Aliassime cai

Filho de um campeão de Major, o #31 Sebastian Korda vai escrevendo um capítulo importante em sua história no tênis. O estadunidense de 22 anos garantiu na madrugada deste domingo (22) a vaga em uma quarta de final de Slam pela primeira vez ao derrotar o #11 Hubert Hurkacz em cinco sets. Ele fechou a partida com parciais de 3/6, 6/3, 6/2, 1/6 e 7/6(10-7), em 3h30, na Rod Laver Arena, pelas oitavas do Australian Open 2023.

A partida foi extremamente equilibrada, com Korda vencendo apenas dois pontos a mais no total - 146 a 144. Os dois venceram 75% dos pontos com o primeiro saque, pouco mais da metade com o segundo e foram quebrado três vezes (Hurkacz enfrentou um break point a menos, nove a dez).

Hurkacz também teve mais aces (19 a 8) e mais winners (49 a 42), enquanto Korda cometeu menos erros não-forçados (52 a 60). Com tanto equilíbrio, o jogo foi resolvido nos detalhes no quinto set. O polonês teve os único break points da parcial já no 11º game, mas não conseguiu converter. Em um tenso tiebreak decisivo, o estadunidense abriu 7-3, permitiu que o rival empatasse, mas venceu os três pontos finais para assegurar a vitória.

Staff de Korda celebra vitória contra Hurkacz (Foto: Peter Staples/ATP)

Khachanov passa por cima de Nishioka

O próximo adversário de Korda será o #20 Karen Khachanov,, que passou nas oitavas pelo #33 Yoshihito Nishioka. O ex-top 10 venceu os 14 primeiros games da partida e fechou o jogo com parciais de 6/0, 6/0 e 7/6(4), em exatas duas horas. Com a classificação assegurada, o russo agora alcançou ao menos as quartas de final em todos os Slams.

Khachanov precisou de apenas 47 minutos para aplicar dois 'pneus' e abrir 2 sets a 0. No segundo set, Nishioka venceu apenas dois pontos, a pior marca em todo o Australian Open 2023. O russo chegou a abrir 2/0 na terceira parcial, mas o japonês conseguiu arrancar forças para reagir.

Nishioka somou 16 winners no terceiro set, um a mais do que Khachanov e 13 a mais do que havia somado nas duas parciais anteriores. Ele só foi ameaçado no serviço em um game, no segundo, quando foi quebrado, e conseguiu levar para o tiebreak. No desempate, nenhum dos tenistas perdeu pontos no saque até o 4-5, quando o russo conseguiu duas mini quebras para fechar o jogo.

Lehecka segue surpreendendo

O #7 Félix Auger-Aliassime foi surpreendido pelo #71 Jiri Lehecka e ficou nas oitavas de final do Aberto da Austrália. O tcheco, que nunca havia vencido uma partida de Major antes deste torneio, garantiu vaga às quartas de final derrotando o canadense de virada, com parciais de 4/6, 6/3, 7/6(2) e 7/6(3), em 3h17.

Os dois terminaram a partida com apenas uma quebra sofrida cada, e o nível de Lehecka nos dois tiebreaks acabou sendo o diferencial para o tcheco. Com a campanha em Melbourne, o jovem de 21 anos garante entrada inédita no top 40 da ATP.

Lehecka aguarda na próxima fase o vencedor do confronto entre o #4 Stefanos Tsitsipas e o #16 Jannik Sinner.