Roger Federer é homenageado no Masters 1000 de Shanghai e relembra embates com Rafael Nadal

Em uma sexta-feira (13) especial e emocionante, o tenista suíço Roger Federer foi homenageado no Masters 1000 de Shanghai, recebendo o Prêmio Atleta Ícone em reconhecimento por sua história no torneio, onde foi campeão em 2017 e 2014.

Campeão duas vezes do torneio chinês, o suíço entrou em quadra com um sorriso de orelha a orelha, deu várias declarações e também levou o público presente à loucura ao atirar várias bolas para as arquibancadas.

Federer aproveitou a ocasião para recordar seus embates com o seu grande rival e também amigo, Rafael Nadal. O suíço admitiu não se esquecer dos duelos épicos que ambos protagonizaram e relembrou um muito especial que aconteceu em Shanghai, a final de 2017.

"Joguei extremamente bem essa final de 2017. Tive um ano fantástico quando retornei depois dos meus problemas no joelho. Foi a última vez que ganhei o Masters de Shanghai", admitiu.

"Estou feliz por ter vencido essa final porque adoro as batalhas que tive com o Rafa. Joguei contra ele em muitíssimas ocasiões. Em quase todos os grandes jogos do mundo. Estou feliz por termos jogado aqui. Não uma, mas três vezes", concluiu."

Roger Federer spoke about his rivalry with Nadal today:



“I’ve played Rafa on so many occasions. Almost, not on every court, but in almost all the big matches all around the world. I’m happy we could do it here. Not just once, but 3 times…”



Respect. ❤️



pic.twitter.com/mbCPm0a80u