Federer vence Isner e é tetracampeão do Master 1000 de Miami

O #5 Roger Federer é o grande campeão do Masters 1000 de Miami 2019. O suíço conquistou o quarto título do torneio norte-americano após vencer o atual campeão #8 John Isner por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h02 de partida.

Com a vitória segura na final, Federer coroou a grande campanha no Miami Open. Soberano em todos os confrontos, o suíço perdeu apenas um set no torneio e faturou 101° título de sua gloriosa carreira. Além disso, o tenista multicampeão ocupará a quarta posição do ranking mundial a partir desta segunda (01).

Federer foi arrasador na primeira parcial. O suíço começou com tudo e conquistou o break logo no primeiro game, abrindo 2/0. Sólido, o ex-número um do mundo emplacou mais duas quebras de saque para cima do norte-americano e venceu o set por 6/1, em apenas 25 minutos de partida.

A segunda parcial foi mais equilibrada, com os dois tenistas sacando firme e dominando os pontos em seus games de saque. No sexto game, Isner pediu atendimento médico por dores musculares. Apesar da vontade de seguir no jogo, o atual campeão não resistiu e viu Federer conquistar a quebra decisiva no décima game, selando a vitória e o título em 6/4.