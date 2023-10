Baianas de destaque buscarão títulos na 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador

Os atletas baianos virão fortes em busca de títulos na 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvado, torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional.

A competição volta a ser realizada no centenário Clube Bahiano de Tênis, no bairro da Graça, em Salvador (BA). O torneio tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Na categoria mundial até 18 anos, com pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis, destaque para a atleta de Salvador, Luana Paiva, vai brigar pelo troféu em casa no evento que ocorre entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro e que está entre os três maiores juvenis do país com pontuação J100.

Foto: Divulgação

"Minhas expectativas estão bem altas, pois é um torneio grande e importante de forte pontuação, além de ser aqui em Salvador né ? Estou muito animada de poder jogar em casa com minha família e amigos me apoiando! Venho me preparando, treinando bem e espero aproveitar ao máximo o torneio", destacou a tenista.

O Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional. Sebastian Baez foi o vice-campeão na mesma edição e hoje está entre os 30 do mundo no profissional.

Na categoria 14 anos, a baiana Gabriela Bettoni é um dos destaques e vai em busca do troféu em casa no torneio com pontos no ranking sul-americano do Cosat: "Queria agradecer a Federação que mantém esse torneio todo ano em casa. Venho me preparando bem e tenho expectativas altas", destacou a jogadora de apenas 12 anos que foi Campeã Brasileira, semifinalista do Banana Bowl, o mais tradicional evento juvenil e já disputando a categoria 14 anos desde junho.

O Bahia Juniors Cup já revelou outros grandes nomes do tênis nacional como Gustavo Kuerten, campeão na categoria 16 anos, em 1993 em final épica contra o baiano Duda Catharino, hoje o diretor do evento. Outros nomes que passaram pelo evento foram Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, entre outros.

Feira de Santana terá torneio preparatório na semana anterior

A 38ª edição do Bahia Juniors Cup conta com o patrocínio da SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia. . O evento teve a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Bahiana de Tênis.