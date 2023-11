A Maria Esther Bueno Cup está de volta a São Paulo. O torneio que reúne oito jovens promissores do tênis brasileiro para a disputa de uma vaga direta na chave principal do Rio Open e uma no qualificatório, vem para o seu quarto ano e retorna à Sociedade Harmonia de Tênis, onde as suas primeiras edições foram disputadas e onde a “Bailarina das Quadras”, Maria Esther Bueno costumava bater sua bolinha. A competição será realizada entre os dias 5 de 10 de dezembro e ingressos gratuitos, em quantidade limitada, estarão disponíveis para o público a partir do dia 30 de novembro.

Valendo uma vaga direta na chave principal do Rio Open para o campeão e uma vaga no qualifying do ATP 500 para o vice-campeão, a Maria Esther Bueno Cup é disputada entre oito tenistas brasileiros promissores. Estes tenistas são divididos em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada grupo avançando para a semifinal. Os vencedores de cada duelo seguem para a grande decisão em busca da tão desejada vaga na chave do maior torneio de tênis da América do Sul.

A lista dos tenistas que disputarão a competição será divulgada em breve, assim como a forma de resgate dos ingressos gratuitos para o público. Para se classificar para o torneio, os jovens brasileiros precisam ter até 24 anos completos em 31 de dezembro de 2023.



Nomeada em homenagem à maior tenista brasileira da história, campeã de 19 Grand Slams, a Maria Esther Bueno Cup é uma iniciativa do Rio Open para incentivar a nova geração do tênis nacional.

Nos últimos anos, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Mateus Alves venceram a competição.



“A Maria Esther Bueno Cup é um grande incentivo para a nova geração do tênis nacional competir por uma vaga em um ATP 500, na chave principal e no qualifying e muita vezes pode mudar carreiras. Além disso é uma oportunidade do público de São Paulo que sempre vai em peso ao Rio Open, ver os nossos novos destaques em uma única competição. Estamos animados com a oportunidade de realizar esse torneio no clube que a Maria Esther tanto frequentou,” disse Thomaz Costa, Diretor da MEB Cup.



O Rio Open acontecerá entre os dias 17 e 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro e já tem Carlos Alcatraz, número 2 do mundo e a grande sensação do circuito, e Stanislas Wawrinka, campeão de três Grand Slams e um dos favoritos da torcida brasileira, já confirmados no line-up.