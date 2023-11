Em busca do topo! Brasil chega com seis representantes para o WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia

O Brasil inicia nesta semana mais uma campanha em competições do calendário internacional. Entre a quarta-feira (15) e o domingo (19), será realizado em Vila Nova de Gaia, em Portugal, o WTT Youth Star Contender e nosso país terá seis representantes no torneio que reune grandes nomes do tênis de mesa mundial.



Na categoria Sub-19, nosso país contará com dois atletas que garantiram conquistas importantes neste mês de novembro. Após ser o grande campeão do Sub-17 WTT Youth Contender Szombathely, na Hungria e do Sub-19 WTT Youth Contender Senec, na Eslováquia, Leonardo Iizuka busca o topo do pódio no individual e em duplas.



No grupo 7 das disputas individuais, o número nove do ranking de jovens encara o alemão Wim Verdonschot (#101), Izaac Quek (#18), de Singapura, e o italiano Giacomo Allegranza (#71). Os duelos acontecem nesta quarta-feira (15), às 8h, às 10h15 e às 14h45 (horário de Brasília), respectivamente.



O brasileiro ainda recebe a parceira do tcheco Simon Belik (#14) para encarar o inglês Connor Green e o porto-riquenho Angel Naranjo nos jogos de duplas. O duelo válido pelas oitavas de final está marcado para às 16h. A dupla que vencer já volta à mesa às 17h15 para as quartas de final.



Nas disputas de duplas mistas, o Brasil terá Leonardo Iizuka e Giulia Takahashi. A dupla já garantiu um título desta categoria no WTT Youth Contender Charleston, nos Estados Unidos. A estreia ainda será definida. Confira aqui os jogos do WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia.



Com uma prata em duplas e um bronze em equipes na bagagem, Giulia Takahashi ainda joga o individual e duplas femininas na competição. A número 23 do ranking de jovens terá a parceria de Sally Moyland (#17), dos Estados Unidos.



O WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia também servirá como preparação para o Campeonato Mundial, que acontece a partir do dia 26 de novembro, na Eslovênia. Além de jogarem juntos, Leo e Giulia estarão ao lado de suas respectivas duplas no torneio.



''Estou me sentido preparada para jogar aqui em Portugal. Vai ser uma competição nova, com atletas da minha idade. Sei que vai ser difícil, mas vou dar o meu melhor. Em duplas, estarei com a Sally, dos Estados Unidos, e será a primeira vez que jogo com ela. Acredito que vai ser uma boa parceria. Com o Léo (Iizuka) já atuei várias vezes e será mais uma oportunidade para jogar com ele.'', explicou Giulia Takahashi.



Brasil também joga a categoria Sub-15 em Portugal



Na categoria Sub-15, mais quatro mesa-tenistas representam nosso país nos jogos individuas e em duplas: Davi Fuji, Hamilton Yamane, Lucas Romanski e Vitor Iwamoto. Eles já jogam a fase de grupos neste primeiro dia de competição.



No grupo 2, Davi Fujii (#234) encara o austriaco Julian Rzihauschek e o francês Axel Bossis (#231). Os duelos acontecem às 8h45 e às 13h15, respectivamente, no horário de Brasília.



Já no grupo 3, Vitor Iwamoto será o representante do Brasil. O número 261 do ranking de jovens enfrenta o português Tiago Abiodun (#133), o espanhol Alvaro Gimeno (#918) e o polonês Kacper Perkowski (#221), às 6h30, às 8h45 e às 13h15, respectivamente.



Lucas Romanski (#154) está no grupo 5 e joga contra três adversários: Robert Podar (#299), da Romênia, Emanuel Otalvaro (#182), da Colômbia, e Hugo Pereira (#805) de Portugal. Os confrontos acontecem respectivamente às 6h30, às 8h45 e às 13h15.



No grupo 6, Hamilton Yamane busca sua vaga nas fases eliminatórias enfrentando o português Carlos Gonçalves, o polonês Mateusz Sakowicz (#179) e o holandês Ivan Kahn (#324), às 7h, às 9h15 e às 13h45, respectivamente.



Além do individual, Hamilton também estará nas disputas de duplas em Vila Nova de Gaia. Em portugal, ele repete a parceria com uma velha conhecida: a portuguesa Julia Leal. Em fevereiro, no WTT Youth Contender Vila Real, também em Portugal, a dupla garantiu vaga nas semifinais.