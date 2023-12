Laura Pigossi inicia pré-temporada e define primeiros torneios de 2024

Depois de um curto período de férias, Laura Pigossi, número 110 do mundo, já iniciou sua pré-temporada na AD In Academy, em Barcelona, na Espanha, de olho no ano de 2024. A tenista conquistou seu primeiro título WTA, no torneio 125 de Buenos Aires, na Argentina, no dia 3 e nesta segunda-feira, 11, já iniciou os trabalhos visando a nova temporada.



Laura irá começar o novo ano no WTA 125 de Canberra, na Austrália, que começa no dia 1º de janeiro. Na sequência disputa o qualificatório do Australian Open, que será disputado na semana do dia 8. Ela embarca no dia 25, o dia de Natal, para a Austrália.



"Foi uma ótima temporada em 2023 para mim, conquistei meu primeiro WTA, ganhei o Ouro Pan-Americano em simples, a sonhada vaga Olímpica, ganhei Ouro com a Luisa nas duplas, terminei perto das top 100. Agora para 2024 meu objetivo é me consolidar lá dentro, buscar vaga em todos os Grand Slams, jogar os principais torneios do mundo e ir bem na Olimpíada de Paris", destacou a atleta.