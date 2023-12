PlayBT transmite o BT Finals, inédito e último grande evento do ano a partir desta terça-feira

Beach Tennis, o canal PlayBT, o seu canal do Beach Tennis, vai transmitir uma inédita competição que promete abalar o mundo do Beach Tennis: o BT Finals. O torneio reúne os oito melhores atletas da temporada mais duplas convidadas no La Plage, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC), e terá premiação de R$ 260 mil, sendo R$ 75 mil para cada dupla campeã. O PlayBT é a maior emissora direcionada ao esporte do mundo que possui mais de 70 mil inscritos no Youtube e contabiliza mais de 13 milhões de visualizações. Para coroar o término da incrível temporada deo canal PlayBT, o seu canal dovai transmitir uma inédita competição que promete abalar o mundo do: o BT Finals. O torneio reúne os oito melhores atletas da temporada mais duplas convidadas no La Plage, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC), e terá premiação de R$ 260 mil, sendo R$ 75 mil para cada dupla campeã. O PlayBT é a maior emissora direcionada ao esporte do mundo que possui mais de 70 mil inscritos no Youtube e contabiliza mais de 13 milhões de visualizações.

O formato será semelhante ao do ATP Finals ou o WTA Finals do tênis em dois grupos do masculino e feminino com três duplas cada com todos se enfrentando e os melhores passando para a semifinal e depois para a decisão. Os jogos começam a partir das 10h desta terça-feira, 19, com seis partidas da fase de grupos. A quarta-feira, também a partir das 10h, terá mais seis jogos e a definição dos classificados da semifinal que ocorrerá na quinta-feira a partir das 14h30. As decisões serão na sexta-feira, 22, a partir das 18h. Antes,a partir das 14h30, ocorrem as disputas do terceiro lugar.

Todas as partidas terão transmissão ao vivo comandadas por Evandro Ruffino, Fabio Salomão e Renata Dias na narração com Jana Arouca na reportagem. A equipe ainda conta com Raynan Cestarolli, Jailson Dias e Josué Rabello.

Na chave feminina, o Grupo A tem Sophia Chow/Vitória Marchezini, Sofia Cimatti/Giulia Gasparri e Isabela Garrido/Fernanda Firmo. Pelo Grupo B, Patrícia Dia/Rafaella Miiller, Nicole Nobile/Flaminia Daina e Letícia Junkles/Beatriz Valerio. No masculino, o Grupo A terá Michele Cappelletti/André Baran junto com Antomi Ramos/Fabricio Neis e Airton Rodrigues/Felipe Alencastro. O Grupo B terá Mattia Spoto/Nicolas Gianotti, Hugo Russo/Ramon Guedez e Luca Cramarossa/Natã Porte.

Beach Tennis e uma robusta premiação com um formato diferenciado que dará uma chance para cada parceria de se recuperar mesmo em caso de uma derrota na fase de grupos. É um marco para o esporte e que dá sequência ao crescimento sustentável do esporte", destacou Evandro Rufino, CEO e Fundador do PlayBT. "Nada melhor do que finalizar uma temporada repleta de grandes eventos com mais uma competição que chegou para ser grande tendo as estrelas do

Os jogos serão transmitidos pelo link https://www.youtube.com/c/ProgramaPLAYBT

Programação desta Terça-Feira:

10h - Michele Cappelletti/André Baran x Felipe Alencastro/Airton Rodrigues

11h30 - Sophia Chow/Vitória Marchezini x Fernanda Firmo/Isabela Garrido

13h - Patricia Diaz/Rafaella Miiller x Beatriz Junckes/Beatriz Valerio

15h30 - Narã Porte/Luca Cramarossa x Mattia Spoto/Nicolas Gianotti

17h - Antomi Ramos/Fabricio Neis x Airton Rodrigues/Felipe Alencastro

18h30 - Sofia Cimatti/Giulia Gasparri x Fernanda Firmo/Isabela Garrido

Programação desta Quarta-Feira (20):

10h - Nicolas Gianotti/Mattia Spoto x Hugo Russo/Ramon Guedez

11h30 - Paty Diaz/Rafa Miiller x Nicole Nobile/Flaminia Daina

13h - Vitoria Marchezini/Sophia Chow x Sofia Cimatti/Giulia Gasparri

15h30 - André Baran/Michele Cappelletti x Antomi Ramos/Fabrício Neis

17h - Natã Porte/Luca Cramarossa x Ramon Guedez/Hugo Russo

18h30 - Nicole Nobile/Flaminia Daima x Beatriz Valerio/Letícia Junckes

Programação de Quinta-Feira (21):

14h30 - Semis do Masculino

16h - Semi do Feminino

18h - Semi do Masculino

19h30 - Semi do Feminino

Programação de Sexta-Feira (22):

14h30 - Disputa 3º Lugar Feminino

16h - Disputa 3º Lugar Masculino

18h - Final Feminina

19h30 - Final Masculina