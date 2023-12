Duplas masculinas e femininas entram em quadra nesta terça na Brasília Super Cup

Alguns dos melhores beachtenistas do Brasil, Itália, Argentina e Chile entram em quadra, nesta terça-feira (19), para a disputa da Brasília Super Cup, na Arena BRB. As disputas das duplas masculinas e femininas começam a partir das 16h.

Entre os favoritos no masculino, Thales Santos e Daniel Schmitt, respectivamente números 12 e 21 do mundo e que formam a dupla cabeça de chave 1; o italiano Diego Boletinari e Vini Font (#30 e #47), cabeças 2; e Gustavo Garbaski e Felipe Loch, atuais campeãs mundiais juvenis e cabeças 3.

No feminino, a dupla principal favorita ao título é formada por Joana Cortez e Grazieli Silva (#25 e #47); seguida de Lorena Melo e Mariana Peracini (#24 e 84#), cabeças 2; e Isabela Massaioli, campeã mundial juvenil, e Maria Eduarda Nakamura (#103 e #78), cabeças 3.

Nesta segunda-feira (18) foi disputada a chave de duplas mistas. Na final, Maria Eduarda Nakamura e Felipe Loch venceram Julia Vasconcelos e João Lucas Vasconcelos, por 6/1 7/6(4), e conquistaram o título.

A Brasília Super Cup vai até quarta-feira (20) e distribui uma premiação total de R$ 55 mil. O evento também está realizando uma série de clínicas da modalidade para crianças atendidas nos Centros Olímpicos da cidade, o Festival Beach Tennis Kids.

Programação desta terça-feira (19):

Quadra 1

16h

Julia Vasconcelos /Alessandra Moura vs. Lorena Melo Mariana Peracini [2]

17h30

Joana Cortez/Graziele Silva [1] vs. Alessandra Andrade/Renata Lima

19h

Thiago Diderot/Julio Fernandes vs. Diego Boletinari (ITA)/Vinicius Font [2]

20h30

Thales Santos/Daniel Schimitt [1] vs. Gregorý Moreno/Pedro Nabuco

Quadra 2

16h

Isabela Massaioli/Maria Eduarda Nakamura [4] vs. Leticia Andrade/Andrea do Vale

17h30

Amanda Helminski/Cindý Stedile vs. Bruna Goldman/Livia Blasque [4]

19h

Gustavo Garbaski/Felipe Loch [3] vs. Lucas Santa Ana/Joao Lucas Vasconcelos

20h30

Julio Crossara/Gustavo Ribeiro vs. Matias Sepulveda (CHI)/Ivan Oolichowski [4] (ARG)

Uma superestrutura com mais de 1.500m2 cobertos foi montada na área externa da Arena BRB, contemplando duas quadras oficiais, sendo a central com capacidade para 600 pessoas. Além das quadras, toda a estrutura de comodidade ao espectador está sendo preparada com bares, praça de alimentação, banheiros privativos, hospitality center, players lounge, além de áreas técnicas com padrão internacional.

Para o amante do Beach Tennis são muitas as opções de ingressos e acessos. Nos dias 19 e 20 de dezembro, os ingressos são limitados, com preços promocionais para todos os públicos.

Programação

19/12 – Ingressos Promocionais Limitados

16h às 22h – quartas de final da Brasília Super Cup

20/12 – Ingressos Promocionais Limitados

16h às 22h – semifinais e finais da Brasília Super Cup