Luisa Stefani embarca para iniciar a temporada na Austrália e define equipe técnica

Luisa Stefani, número 18 do mundo, finalizou a pré-temporada e embarca, neste sábado (23), para Brisbane, na Austrália, para iniciar o novo ano. A paulistana terá alguns dias de adaptação para começar 2024 a partir do dia 1º de janeiro, no WTA 500 de Brisbane, na Austrália, ao lado da carioca Ingrid Martins.

Já no dia 8 estará no WTA 500 de Adelaide e na sequência, no dia 14, no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. Nestes dois eventos ela formará parceria com a holandesa Demi Schuurs, ex-top 7 e atual 19ª colocada do ranking.

"Ótima pré-temporada, passei as primeiras semanas em São Paulo muito focada em melhorar a parte física e os últimos dias por aqui na Boa Vista em situações de jogo específicas, muita rede, posicionamento e com um astral super positivo para começar 2024 firme", destaca a atleta.

"O Gui (Pachane) liderou a pré-temporada e vai continuar liderando a equipe como técnico principal e contamos com a mentoria do Hugo Daibert e do Bruno Soares para entrarem na equipe e darem essa força e experiência que eles têm no mundo das duplas, na carreira, na gestão e planejamento. Os dois são pessoas que admiro muito e sempre me ajudaram na minha trajetória. Então estou super feliz que eles toparam fazer parte desse processo e estarem com a gente nesse próximo ano", explica.

"Essa semana foi ótimo treinar com a Gri (Ingrid Martins) e nos entrosar antes do primeiro torneio da temporada juntas. Também muito legal estar junto com a garotada da Fly treinando e em um ambiente tão gostoso. Foi uma semana super especial para fechar a pré-temporada aqui no Brasil com chave de ouro e sair com a energia e jogo recarregados para dar o play em 2024, principalmente por ser ano Olímpico, ainda me dá mais motivação para ir com tudo e buscar novos sonhos e conquistas", completa.

Fazendo história no tênis - A paulistana Luisa Stefani, 26 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.

Durante a semifinal do Us Open 2021, Luisa sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e se afastou do circuito profissional. No retorno, após um ano de recuperação, conquistou vários títulos: WTA 500 de Berlim (Caroline Garcia, 2023), WTA 500 de Abu Dhabi (Shuai Zhang, 2023); WTA 500 de Adelaide, na Austrália (Taylor Towsend, 2023); WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai (Ingrid Martins, 2022); WTA 1000 de Guadalajara, no México (Storm Hunter, 2022); WTA 250 de Chennai, na Índia (Gabriela Dabrowsky, 2022).

Início da carreira - Luisa sempre foi uma amante dos esportes e começou a jogar tênis aos 10 anos, em São Paulo (SP). Em 2011, se mudou para os Estados Unidos para estudar e seguir no tênis, atingindo o 10º lugar no ranking mundial juvenil. A transição do juvenil ao profissional se deu por meio do forte Circuito Universitário Americano de Tênis, jogando pela Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019 sua carreira profissional se destacou nas duplas e começou a colher resultados, conquistando o primeiro título no WTA de Tashkent, entre outros ITF e WTA. Daí para frente, comemorou vitórias e títulos, subindo no ranking mundial, chegando a ocupar a nona colocação – conquistando sua posição entre as dez melhores do ranking WTA.