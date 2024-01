Depois de fazer sucesso com o evento inaugural em 2023, o Amazônia Open foi confirmado para a nova temporada, entre os dias 6 e 9 de junho e pela primeira vez a Região Norte do Brasil terá uma competição com a chancela da Federação Internacional de Tênis - que rege o circuito mundial de Beach Tennis. O evento volta a ser realizado em Tucuruí (PA) e dá como um dos mais importantes da turnê, da categoria BT 400.

"Estamos muito felizes com essa concessão da data pela ITF. É uma vitória para toda a Região Norte. Em 2023 fizemos história batendo o recorde de audiência com mais de 13 mil pessoas acompanhando simultaneamente pelo canal PlayBT. Tivemos os melhores do mundo aqui e agora em junho não será diferente, vamos buscar fazer ainda melhor", declarou Luan Constantini, um dos organizadores.

"É motivo de muita felicidade estar recebendo um evento de tamanha importância. Já recebemos outros eventos como o Amazônia Open de 2023 que foi sucesso total com atletas do mundo inteiro, repetindo as finais do Campeonato Mundial em Cesenatico na Itália. Tucuruí ser escolhida como a sede de um evento tão importante para 2024 vai fomentar o turismo na região e colocar a cidade dentro dos centros turísticos do Brasil. Queria agradecer a Deus, ao Luan Constantini, e a todos que fazem possível um momento desse", disse o Prefeito Municipal de Tucuruí, Alexandre Siqueira.

"É um prêmio para o esporte no Pará e toda Região. Agradecemos o apoio de Rafael Westrupp, presidente da CBT, que entendeu a importância da competição não só localmente, mas para todo o Brasil e também de todas as federações da Região Norte que se uniram conosco para trazer a chance internacional para o Amazônia Open", declarou Roberto Kataoka, presidente da Federação Paraense de Tênis.

O evento terá não só a categoria profissional, mas também categorias amadoras. As inscrições para ambas serão abertas em breve, dos profissionais pelo site da ITF e dos amadores pelo Tênis Integrado.

O Amazônia Open tem a parceria com a Prefeitura Municipal de Tucuruí e conta com os apoios da Federação Paraense de Tênis e conta com as chancelas da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Internacional de Tênis.