Foi divulgada nesta semana a lista oficial dos atletas que disputarão, entre os dias 10 e 17 de março, a segunda etapa do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open, o primeiro evento de tênis do circuito mundial masculino, com pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, realizado na cidade de Feira de Santana (BA).

O evento tem premiação de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil) e terá atletas de doze países (Brasil, Tunísia, Cazaquistão, Zimbábue, Alemanha, EUA, Chile, França, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina), começando no domingo, 10, com o qualificatório que se estende até a segunda-feira, 11. A partir da terça-feira, 12, a chave principal começa e vai até o domingo.

Chaveamento

Dmitry Popko, o zimbabuano Benjamin Lock e o alemão Louis Wessels. Os brasileiros também estarão entre os favoritos com Mateus Alves, Eduardo Ribeiro, os experientes Daniel Dutra Silva e José Pereira. O cabeça de chave 1 no momento é o tunisiano Aziz Dougaz, seguido pelo cazaque

Duda Catharino, presidente da Federação Bahiana de Tênis. "Ficamos felizes com a lista que está bastante forte, vários atletas de qualidade não só brasileiros, mas de várias nacionalidades buscando subir no ranking aproveitando essa gira de eventos que teremos no Brasil. A Bahia se solidifica cada vez mais como um centro de grandes eventos de tênis e esperamos alguns dos melhores tenistas brasileiros e de outras nacionalidades por aqui. E sempre na parceria com a SUDESB e da SETRE ao Deputado Zé Neto que é incansável no apoio ao fomento do esporte baiano e claro a Confederação Brasileira de Tênis", destacoupresidente da Federação Bahiana de Tênis.

O Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open é um evento que tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, conta com apoio do Deputado Zé Neto e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.

Confira a lista Oficial:

1 - Aziz Dougaz (TUN)

2 - Dmitry Popko (CAZ)

3 - Benjamin Lock (ZIM)

4 - Louis Wessels (ALE)

5 - Mateus Alves (BRA)

6 - Eduardo Ribeiro (BRA)

7 - Daniel Silva (BRA)

8 - José Pereira (BRA)

9 - Wilson Leite (BRA)

10 - Igor Gimenez (BRA)

11 - Harrison Adams (EUA)

12 - Mateo Reyes (BRA)

13 - Daniel Nunez (CHI)

14 - Paulo Saraiva (BRA)

15 - Quentin Folliot (FRA)

16 - Rafael Tosetto (BRA)

17 - Nicolas Valdes (CHI)

18 - Juan Osorio (COL)

1 - João Loureiro (BRA)

2 - Rayane Oumaouche (FRA)

3 - Petr Iamachkine (PER)

4 - João Ceolin (BRA)

5 - Hernando Isnardi (PAR)

6 - Gabriel Sidney (BRA)

7 - Jefferson Filho (BRA)

8 - Benjamin Fernandez (CHI)

9 - Enzo Lima (BRA)

10 - Luis Britto (BRA)

11 - Matheus Bueres (BRA)

12 - Enrique Bogo (BRA)

13 - Henrique De Britto (BRA)

14 - Lucio Ratti (ARG)

15 - Laelson Rodrigues (BRA)

16 - Facundo Bermejo (BRA)

17 - Paul Valsecchi (FRA)

18 - Eugenio Junior (BRA)

19 - Gustavo Giudici (BRA)

20 - Gabriel Tumasonis (BRA)

21 - Luka Oono (BRA)

22 - João Menezes (BRA)

23 - Glauco Junior (BRA)

24 - Ettore Danesi (BRA)

25 - Agustin Mascotto (ARG)

26 - Emanuel Navarro (ARG)