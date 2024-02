Mais um campeão de Grand Slam acaba de ser confirmado pelo Rio Open apresentado pela Claro para 2024. Rafael Matos, vencedor de duplas mistas do Australian Open 2023 ao lado de Luisa Stefani, recebeu o Wild Card para a chave principal de duplas da simbólica 10ª edição do Rio Open, onde atuará junto ao colombiano Nicolás Barrientos. O maior evento de Tênis da América do Sul ocorre de 17 a 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro.

O ano de 2023 não foi marcante para Rafael Matos somente pelo título de Grand Slam, mas também por ter registrado a sua melhor posição no ranking de duplas da ATP: 26º lugar, no dia 6 de fevereiro. Essa destacada posição foi resultado direto da excelente temporada de 2022 do tenista gaúcho, que contou com nada menos do que 5 títulos de ATP: em Sofia (Bulgária), Bastad (Suécia), Mallorca (Espanha) e Marrakech (Marrocos), sempre na companhia do espanhol David Vega Hernández, e em Santiago (Chile), na parceria do compatriota Felipe Meligeni Alves. Em 2021, também com Felipe Meligeni Alves, venceu em Córdoba (Argentina). Hoje, aos 28 anos, Rafael Matos ocupa a 57ª colocação no ranking mundial.

O outro brasileiro já confirmado na chave principal de duplas do Rio Open 2024 é o ex-número 1 da ATP Marcelo Melo, que jogará com o holandês Matwe Middelkoop. A competição ainda receberá duplas de destaque no circuito como Rajeev Ram (EUA) e Joe Salisbury (GBR), que também já ocuparam o topo do ranking da ATP, e os atuais campeões Maximo Gonzalez (ARG) e Andres Molteni (ARG).

João Lucas Reis recebe Wild Card para o Qualifying de simples

O pernambucano João Lucas Reis recebeu o convite para disputar a chave de simples do Qualifying. Com sede no Jockey Club Brasileiro, o Qualifying ocorre no fim de semana dos dias 17 e 18 de fevereiro, com entrada gratuita.

Aos 23 anos, João Lucas Reis é o atual 310 do ranking de simples da ATP, sendo sua melhor posição a de número 259, alcançada a 8 de maio de 2023, logo após ser finalista do Challenger de Coquimbo (Chile). Ainda em 2023, o tenista realizou boa campanha na Maria Esther Bueno Cup, caindo na semifinal. Entre os seus títulos de simples, João Lucas Reis conquistou o bicampeonato do M15 de Cancún (México) da ITF, em 2019 e 2020, e o M25 Brazil F4 Futures, em 2018.

João Lucas Reis é o terceiro brasileiro confirmado para o Qualifying do Rio Open 2024, se juntando a Thiago Monteiro e Gilbert Klier. Ao todo, o Qualifying de simples inclui 16 tenistas e distribui 4 vagas para a chave principal do torneio, que já conta com os brasileiros Thiago Wild, Gustavo Heide e João Fonseca e grandes estrelas como Carlos Alcaraz (ESP), Marin Cilic (CRO), Cameron Norrie (GBR), Arthur Fils (FRA) e Stan Wawrinka (SUI).