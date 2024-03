Circuito Beach Tennis que foi realizada na Arena Aveiro, em Campinas (SP). O evento contou com mais de 900 atletas do Brasil, Itália e da Rússia e teve transmissão do canal PlayBT no Youtube. Foram definidos, neste domingo, os campeões da terceira etapa doque foi realizada naem Campinas (SP). O evento contou com mais de 900 atletas do Brasil, Itália e da Rússia e teve transmissão do canal PlayBT no Youtube.

No feminino o título ficou com a dupla da paulista Lorena Melo, 18ª do ranking mundial, e da mineira Graziele Silva. Elas bateram na decisão a dupla de Julianna Martins e Lilian Shibata por 6/1 6/2:

"Agradecer a Lorena, nossa parceria invicta. Foi muito bom, conseguimos impor nosso jogo do início ao fim , essa final as meninas entraram com uma estratégia diferente no segundo set , trocando mais bolas, nos empurrando mais pra trás para tirar nossa agressividade. Mas conseguimos ter calma, força mental que influenciou no resultado da partida", vibrou Graziela que leva o segundo troféu seguido. Ela foi campeã na etapa de Jundiaí ao lado de Isabela Sella.

foto: divulgação | @workaholicris

No masculino o título ficou com a dupla dos italianos Tristano Frattolillo e Edoardo Ponti que derrotaram na final o russo Ivan Syrov e o brasileiro Giovane Bueres por 6/2 3/6 10/3.

"Muito feliz, final muito dura, primeira vez que jogo com um canhoto e deu bom, fomos melhorando partida a partida", vibrou Frattolillo.

Circuito Beach Tennis. "Foi muito legal, mais de 1.100 inscrições, jogos dentro do horário, final bem legal na masculina com brasileiro e russo contra italianos e no feminino a dupla da Graziela e da top 20 Lorena confirmou o favoritismo. Já estamos nos preparativos para a próxima etapa em Paulínia já com mais de 500 inscrições", disse Eduardo Souza, organizador do

Próximos passos

A quarta etapa acontecerá na cidade de Paulínia (SP) na Arena Esportes Paulínia, comandada pelo ex-craque de futebol Márcio Amoroso dos Santos, o Amoroso, entre os dias 22 e 24 de março.



Calendário até junho:



22 até 24/03 - Paulínia (SP) - Arena Esportes Paulínia



19 até 21/04 - Mogi das Cruzes (SP) - Studio Eco Mogi



3 até 5/05 - Sorocaba (SP) - Beach House Sorocaba



17 até 19/05 - Campinas (SP) - CT Lucas Sousa - Clube Cultura



30/05 até 02/06 - Riviera de São Lourenço (SP) - Beach Tennis Clube Riviera



14 até 16/06 - Ribeirão Preto (SP)



Calendário até junho:

22 até 24/03 - Paulínia (SP) - Arena Esportes Paulínia

19 até 21/04 - Mogi das Cruzes (SP) - Studio Eco Mogi

3 até 5/05 - Sorocaba (SP) - Beach House Sorocaba

17 até 19/05 - Campinas (SP) - CT Lucas Sousa - Clube Cultura

30/05 até 02/06 - Riviera de São Lourenço (SP) - Beach Tennis Clube Riviera

14 até 16/06 - Ribeirão Preto (SP)

28 até 30/06 - Itu (SP) - Apollo Beach House

Patrocinadores



O Circuito Beach Tennis conta com os patrocínios de O Boticário, Herbalife, Mormaii e da ZAND. Conta também com os apoios da Fisioterapia Recovery Health, Casa das Frutas Campinas e Agência de Viagem Twisy Travel.