Foram definidos, neste domingo, os campeões da primeira etapa da quinta temporada do maiorrealizado no CTNa Quadra, em Valinhos (SP), Região Metropolitana de Campinas. A etapa contou com 800 atletas e mais de 1.000 inscrições com transmissão do canal PlayBT, no Youtube.No feminino o título ficou com a italianacampeã mundial em 2014 pela Itália e atual 8ª do mundo, atuando ao lado da brasileira Natália Font. Elas bateram a dupla número dois do Brasil de Marcela Vita, tricampeã mundial pelo Brasil e 14ª, e a jogadora de Vinhedo, Júlia Nogueira, 12ª, por 7/5 6/4: "Parabenizar a Nat que jogou muito bem, tem que voltar com tudo para o circuito. Eu não estava na minha melhor forma, mas fomos parceiras dentro e fora da quadra. Foi um sentimento muito bom, prazer em jogar, uma honra jogar ao lado, tomara que possa trazer muitas coisas boas para essa temporada", comemorou Daina : "Senti de tudo, pressão, mas foi embora, emoção, senti muita coisa em uma quadra só, em um jogo só. Mas a Flaminia sempre me levantou, consegui me superar. Entramos em quadra para jogar bem e é isso que venho aprendendo em quadra, foi um prazer jogar ao lado dela", acrescentou Font.