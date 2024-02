Circuito Beach Tennis que será realizada na Arena Aveiro, em Campinas (SP). Começa nesta quinta-feira (29), e vai até o domingo 3 de março, a terceira etapa doque será realizada naem Campinas (SP).

Mais de 900 atletas com mais de 1.100 inscrições já foram confirmados. Além do Brasil estarão atletas da Rússia e da Itália na disputa do profissional do evento que terá transmissão do canal PlayBT no Youtube.

Lucas Lima e Renzo Amâncio, o russo Ivan Syrov e o brasileiro Giovane Bueres, além dos italianos Tristano Fratotillo e Edoardo Ponti. Destaques no masculino para os campeões da etapa de Jundiaí (SP) e vice-campeões em Valinhos (SP), os irmãos Pedro e Vitor Mattos. Eles serão desafiados pore Renzo Amâncio, o russo Ivan Syrov e o brasileiro Giovane Bueres, além dos italianos Tristano Fratotillo e Edoardo Ponti.

O masculino no profissional verá pela primeira vez a regra dos 6 metros sendo usada. A partir de agora o parceiro do sacador terá que ficar em uma linha no fundo da quadra com essa distância da rede. A quadra tem o comprimento total de 8 metros. O objetivo é dar mais trocas de bola no esporte e a regra já foi aprovada pelos atletas e começará a ser usada no circuito mundial da ITF a partir da próxima semana.

Circuito Beach Tennis. "Estamos muito curiosos para ver essa nova regra em ação. Será um ingrediente a mais para os jogadores do masculino em um torneio que promete muita disputa com os rivais buscando desbancar os irmãos Mattos que vêm muito bem no começo da temporada", destacou Eduardo Souza, organizador do

Lorena Melo e dupla será a favorita. Elas terão a concorrência de Julianna Martins e Lilian Shibata além das jovens Luisa Moraes e Manuela de Tommaso. Entre as mulheres, a campeã de Jundiaí, Graziele silva, se une com a top 20 mundial,e dupla será a favorita. Elas terão a concorrência de Julianna Martins e Lilian Shibata além das jovens Luisa Moraes e Manuela de Tommaso.

A quarta etapa já tem inscrições abertas. A cidade de Paulínia (SP) receberá pela primeira vez uma etapa do circuito na Arena Esportes Paulínia, entre os dias 22 e 24 de março. Mais de 300 atletas já estão confirmados para jogarem nas 14 quadras locais . As inscrições podem ser feitas no profissional e no amador pelo link https://letzplay.me/circuitobeachtennis