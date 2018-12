Após vitória, Fran destaca boa fase do Praia Clube: "Todas as equipes vão vir firmes contra a gente"

O Praia Clube derrotou o Fluminense na última terça-feira (19) no Rio e conseguiu mais uma vitória na Superliga, seguindo assim invicto na competição. O time mineiro bateu o tricolor por 3-0 com as parciais de 25-19, 25-22, 25-21. Com a vitória, o time chega aos 20 pontos na Superliga.

Após o fim do terceiro set, todas as jogadores permaneceram em quadra para a entrega do troféu "Viva vôlei" que elege a melhor jogadora da partida. A escolhida do dia foi Francynne, central do Praia Clube. A jogador falou um pouco sobre o jogo e também sobre a sensação de ter sido eleita a melhor em quadra.

"A gente sabe que todas as equipes vão vir sempre firmes contra a gente tentar bater o praia a gente sabia da dificuldade que a ser hoje contra o time do Fluminense uma grande equipe que a torcida veio junto com eles o tempo inteiro no jogo Principalmente quando o placar tá mais junto mas a gente vem se fortalecendo cada vez mais como grupo e isso tá sendo muito bom, a ajuda dentro de quadra, número de chances, a outra vai atacar tem uma na cobertura, sempre junto e como eu falei o mundial foi muito importante para a gente poder atingir um nível melhor né, jogando contra as principais equipes do mundo e vamos continuar né melhorando cada vez mais para sequência da Superliga", declarou.

"Fico muito feliz com o prêmio, é fruto de um grande, porém, ótimo trabalho que não só eu como todas as meninas estamos fazendo durante a temporada. Se Deus quiser terei muitos outros haha". brincou a central.

A equipe do Praia viaja até São Paulo onde enfrenta o Osasco na próxima sexta-feira (21) para tentar confirmar a boa fase do time mineiro e seguir na liderança da competição.

Do lado tricolor

Enquanto o Praia comemorava a vitória, as meninas do Fluminense amargavam mais uma derrota na competição. Com uma campanha de muito instabilidade, quatro derrotas e quatro vitórias, o Flu não consegue encontrar novamente o mesmo caminho que trilhava no início da Superliga.

O time teve uma performance muito melhor do que na última partida onde também perdeu para o Curitiba Vôlei. A oposta tricolor Arianne reconheceu a melhora da equipe e o crescimento do grupo e disse que os resultados virão com o tempo, fruto de muito trabalho.

"Acho que mesmo perdendo hoje por 3-0 a gente foi bem melhor do que no último jogo, na rodada passada a gente não conseguiu fazer nada né. Foi uma noite não muito agradável. Mas hoje nós conseguimos colocar quilometragem por várias vezes no jogo, eu acho que não é fácil, vai ser muito difícil ainda com muitos times, mas a equipe tá se encontrando de novo depois da derrota que a gente teve e acho que isso já é um crescimento. A gente fez um jogo pau a pau querendo ou não com praia e eu acho que a evolução está por vir ao longo da competição." - disse

O próximo compromisso do tricolor carioca é novamente em casa contra o Brasília na próxima sexta-feira (21) às 20h no mesmo Ginásio Hebraica, em Laranjeiras.