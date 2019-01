De virada, Praia Clube vence Bauru e se reabilita na Superliga Feminina

O Praia Clube foi até Bauru na noite dessa terça feira (08) e venceu as donas da casa por 3 a 1 ( 25/23, 22/25, 17/25 e 19/25). Com a vitória no jogo atrasado da 5ª rodada, as praianas se recuperaram da derrota sofrida pelo Minas e se manteve na ponta da tabela.

O time do interior de São Paulo até começou bem a partida e conseguiu sair na frente. Mas apesar da boa atuação da italiana Valentina Diouf, que marcou 24 pontos, o Bauru não conseguiu segurar as atuais campeãs nacionais, que contou com atuação consistente da ponteira Fernanda Garay, que levou o troféu VivaVôlei para a casa.

Com os resultados, o Praia segue na liderança da competição, à frente do rival Minas, que tem um jogo a menos. Já o Bauru perdeu uma posição e agora ocupa a quarta colocação.

As equipes voltam às quadras na próxima sexta-fera (11). O Bauru vai até o Rio, enfrentar a equipe do Fluminense, às 20h. Também fora de casa, as mineiras enfrentam o Sesc-RJ, às 21h30.