Em clássico eletrizante, Dentil/Praia Clube vence Itambé/Minas

Um jogo digno do clássico do tamanho que é. Minas e Praia fizeram um grande jogo na noite desta sexta-feira (08), na arena MTC, em Belo Horizonte, que terminou com a vitória das visitantes por 3 a 2 (23/25, 25/20, 25/21, 22/25 e 16/14). A oposta Paula foi a melhor da partida e levou o VivaVôlei.

Apesar da derrota, o Minas se manteve na liderança da competição, com 53 pontos. O Praia chegou aos 52 pontos com a vitória, e se manteve na segunda posição, colado nas rivais.

A equipe minastenistas buscará a reação em casa contra o Camboriú, na próxima terça-feira (12), às 20h. No mesmo dia, o Praia vai até o interior paulista encarar o Barueri, às 19h30.

Como foi o jogo

O Minas começou impondo seu ritmo de jogo e abriu vantagem: 4 a 1, no ace de Honório. O Praia passou a sacar melhor e virou o marcador: 9 a 8. Na pancada de Rosamaria, as visitantes ampliaram: 14 a 11. O time da capital tentou reagir, mas a americana Fawcett deu números finais ao set: 25 a 23.

O time de Uberlândia começou bem a segunda etapa e abriu 2 a 0 no bloqueio pra cima de Gabi. Entretanto, com boa passagem de Honório pelo saque, as donas da casa viraram: 5 a 4. Apesar do equilíbrio, o Minas conseguiu ser mais eficiente no ataque e abriu uma folga no marcador: 17 a 14. Tirando o passe da mão da levantadora adversária, as mandates forçavam o erro do Praia e aproxima da vitória: 22 a 17. Malu atacou, fechou o set em 25 a 20 e deixou tudo igual no duelo.

Motivadas e empurradas pela torcida, as minastenistas começaram liderando o terceiro set: 7 a 3. Com maior volume de jogo, as mandates seguiram comandando o marcador: 14 a 8, em uma linda bola de segunda de Macris. No erro de saque de Rosamaria, o Minas fechou mais uma parcial e virou a partida: 25 a 21.

Buscando a primeira vitória contra as rivais na temporada, o Praia começou bem a quarta etapa: 9 a 5, no ataque de Michelle. Com bloqueio pra cima de Mayany, as visitantes ficaram com o dobro de pontos da equipe de BH: 18 a 9. O Minas esboçou mais uma reação histórica, mas Paula atacou e encerrou a parcial: 25 a 22.

Os dois times começaram o tie-break trocando pontos: 3 a 3. Porém, o Minas foi no embalo da torcida e abriu três pontos de vantagem: 6 a 3. Em dois ataques de Mallu, às minastenistas aproximaram da vitória: 11 a 6. O Praia reagiu e deixou tudo igual quando Paula virou mais uma: 12 a 12. No fim do set, a central Fabiana chamou a responsabilidade e garantiu o triunfo do time de Uberlândia: 16 a 14.