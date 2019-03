Praia Clube confirma favoritismo, vence Fluminense e avança para semi na Superliga

O Fluminense entrou em quadra na noite desta quinta-feira (21) com obrigação de vitória contra o Dentil/Praia Clube. Mesmo jogando em casa, no ginásio do Hebraíca, não deu para as cariocas, que viram o time de Uberlândia dominar o jogo e aplicar um novo 3 a 0 (25/15, 25/15 e 25/21), fechando a série com duas vitórias. A oposta Fawcett ficou com o troféu VivaVôlei.

Classificado para a semifinal, o Praia agora terá um tempo de descanso até o próximo jogo, que ainda não tem o adversário definido. Sesc-RJ e Sesi Bauru duelam por uma vaga na próxima etapa.

O primeiro set começou com o Fluminense abrindo 2 a 0, mas o Praia Clube empatou em seguida e a partida permaneceu equilibrada. Aos poucos as visitantes foram assumindo o controle e abriu vantagem no erro adversário: 13 a 9. A diferença foi aumentando e chegou sete, quando as mineiras fizeram 21 a 14. A parcial terminou em 25 a 15 para as visitantes.

O início da segunda etapa foi equilibrado, mas assim como na anterior, o Praia começou a se distanciar e abriu 10 a 6, com Fawcett. Em outro ponto da americana, desta vez em um ace, a vitória mineira se aproximava: 23 a 14. Nervoso em quadra, o tricolor abusava dos erros e facilitava a vida das visitantes, que fecharam o set em 25 a 15.

O Fluminense iniciou bem a terceira etapa: 2 a 0, no set da sobrevivência. Entretanto, o Praia correu atrás e logo empatou. O equilíbrio permaneceu por toda a parcial e a igualdade no marcador seguiu até a parte final: 18 a 18. Porém, as comandadas de Paulo Coco fizeram valer sua superioridade técnica e fechou a etapa em 25 a 21, carimbando a vaga para mais uma semifinal.