Fora de casa, Osasco vence de virada e acaba com invencibilidade do Minas

Caiu o último invicto da Superliga. Apesar de jogar com apoio da torcida, que lotou a Arena MTC nesta sexta-feira (10), o Itambé/Minas viu o Osasco Audax se impor nos momentos decisivos e vencer por 3 sets a 2 (20/25, 25/21, 25/16, 20/25 e 9/15). A líbero Camila Brait foi eleita a melhor do duelo e ficou com o troféu VivaVôlei.

Sem contar com a sérvia Bjelica, o Osasco entrou em quadra com a oposta Casanova, que chamou a responsabilidade e ajudou as paulistas a conquistarem a vitória que lhe rendeu uma posição na tabela. Agora, com 20 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação.

Para as mineiras, a derrota custou mais que a invencibilidade. Com a chance de se aproximar do líder Sesc-RJ desperdiçada, o time ainda perdeu a segunda colocação para o rival Praia Clube.

Na próxima rodada da Superliga, o Minas terá a oportunidade de recuperar a posição perdida no duelo contra o Praia, em Uberlândia. A partida acontecerá na próxima terça-feira (14), às 21h30. No mesmo dia, o Osasco receberá o Valinhos no José Liberatti.