Itambé/Minas vence Flamengo de virada e se reabilita na Superliga Feminina

Foi com sufoco, mas o Itambé/Minas voltou a vencer na Superliga Feminina. O time da rua da Bahia recebeu o Flamengo na noite desta sexta-feira (17) e, após sair atrás no jogo, a equipe contou com a atuação de gala da central Thaísa, que ganhou o troféu VivaVôlei, e levou a melhor por 3 sets a 1 (22/25, 25/17, 27/25 e 25/17).

A partida na Arena MTC marcou a despedida da norte-americana Deja McCledon. A ponteira e o clube entraram em acordo amigável para a rescisão do contrato.

Após duas derrotas, o Minas se reabilitou na competição, chegou aos 30 pontos e manteve a terceira colocação. Já o Flamengo, continua estacionado nos 7 pontos, ocupando a décima posição.

O Itambé/Minas agora volta suas atenções para a Copa Brasil. Na próxima quarta-feira (22), a equipe medirá forças contra o Fluminense, buscando a vaga na semifinal da competição. O rubro-negro carioca vai ter uma semana de preparação até o próximo jogo, que acontece dia 24, contra o São Paulo Barueri.

Como foi o jogo

Apesar das mudanças no time titular, o Minas começou o duelo impondo seu ritmo e logo abriu no placar: 7 a 1, no ataque de Sheilla, que iniciou a partida no lugar da oposta Bruna Honório. Forçando o saque e com maior volume de jogo, o Flamengo correu atrás do prejuízo e deixou tudo igual: 10 a 10. Com ace de Fê Isis, era o rubro-negro quem tinha a vantagem: 14 a 12. Sem desperdiçar contra-ataque, as cariocas se mantiveram à frente na reta final da parcial: 22 a 20. No ace de Carla, as visitantes garantiram a vitória: 25 a 22.

Embaladas, a cariocas mantiveram o bom ritmo de saque e largaram na frente: 5 a 3. Empurradas pela torcida, as minastenistas reagiram e virou a partida no bloqueio de Thaisa pra cima de Malu: 7 a 6. Com o bloqueio adversário chegando em todas as bolas, o Flamengo passou a sofrer na virada de bola e viu o Minas disparar: 17 a 9. Administrando o placar, as donas da casa empataram a partida na pancada de Kasiely: 25 a 17.

Com quatro erros, as mineiras ajudaram o Flamengo a estabelecer a vantagem no começo do set: 9 a 5. E quando o jogo apertou, novamente brilhou a estrela de Thaísa, que liderou o Minas até o empate (12/12). Com boa sequência da central no saque, o time da casa passou a comandar o placar: 16 a 13.

As minastenistas pareceram encaminhar a virada quando abriram 24 a 21. Entretanto, o Flamengo mostrou raça e deixou tudo igual: 24 a 24, quando a Carla explorou o bloqueio da Sheilla. As cariocas lutaram, mas em dois pontos de Kasiely o Minas garantiu a vitória na parcial: 27 a 25.

A equipe mineira entrou em um ritmo acelerado no quarto set e abriu três pontos (5/2). No bloqueio duplo de Macris e Gattaz, a vantagem aumentou: 9 a 5. Com dois bloqueios, de Thaísa e Kasiely, o Minas ficou com o dobro de pontos do Flamengo: 16 a 8. Ovacionada pela torcida, Deja McCledon entrou para fazer sua despedida e ajudou na vitória do time da casa por 25 a 17.