De virada, Osasco Audax supera Pinheiros fora de casa pela Superliga 

Pela segunda rodada do returno, o Osasco visitou o Pinheiros, no ginásio Henrique Villaboin, na grande São Paulo. Após o susto no primeiro set, as visitantes sob liderança da ponteira Jaqueline, venceram por 3 sets a 1, emplacando sua décima primeira partida na Superliga Feminina, com parciais de 25/18, 20/25, 18/25, e 23/25.

O Pinheiros começou melhor na partida. Com o apoio da torcida as mandantes, que ocupam a sétima colocação, abriram 1 a 0 com o set vencido por 25 a 18. Apesar da vantagem, elas novamente viram o Osasco repetir o desempenho do primeiro turno, tirando os três pontos da equipe do treinador Wagner Coppini, o “Wagão”.

Diante de uma campanha quase impecável, o Osasco Audax/São Cristóvão soma 11 vitórias em 13 jogos. Na quarta posição da Superliga, o time de Luizomar de Moura teve a ponteira Jaqueline como maior destaque, levando o troféu VivaVolêi como reconhecimento da performance individual.

Com 29 pontos, o Osasco ocupa a 4ª posição. Já o Pinheiros, ainda se mantém na fase de classificação mas cai um degrau, ocupando o 8° lugar com 18 pontos, em uma campanha de 5 vitórias e 8 derrotas.

O Osasco jogará em casa na próxima rodada, onde receberá o Curitiba Vôlei, 9° lugar, no ginásio José Liberatti. Já o Pinheiros terá a ingrata missão de ir à Minas Gerais encarar o Praia Clube, 3° colocado. Ambas as partidas ocorrerão na terça-feira (28), às 19h30.