Brasil bate Cuba em sets direto e estreia com vitória nos Jogos Pan-Americanos

O Brasil entrou em quadra com o pé direito. A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu Cuba, por 3 sets a 0 (25/14, 25/16 e 25/14), no Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, neste sábado (21), na Arena do Parque O’Higgins.

O time comandado pelo técnico Paulo Coco teve a oposta Sabrina como a maior pontuadora, com 14 pontos. A ponteira Maiara Basso e a central Lorena marcaram 10 pontos cada.

Sabrina fez 11 pontos de ataque, dois de saque e um de bloqueio. A jogadora de 27 anos destacou a emoção antes da bola subir, mas colocou a cabeça no lugar para contribuiu com o triunfo da equipe verde e amarela.

"Foi emocionante desde o hino nacional. Depois, consegui me acalmar e mostrar meu jogo. Estreia é sempre estreia, né? Mas a gente conseguiu controlar o jogo, e o saque foi uma arma importante hoje. Agora é se concentrar para o próximo jogo, que já é amanhã”.

Apesar do bom início, Paulo Coco ressaltou que ainda tem muito competição pela frente, no entanto, a vitória foi inquestionável.

“Uma vitória importante para o time, que é jovem. A expectativa de jogar uma competição pela seleção adulta, em um Pan, sempre cria alguma ansiedade. Mas a gente fez uma preparação muito boa, elas estão muito dispostas, comprometidas e com uma vontade muito grande. Foi importante o time ter apresentado o que treinou. A vitória foi contundente e conseguimos impor nosso ritmo de jogo porque fizemos bons treinamentos. O placar também propiciou que todas jogadoras participassem da partida e quebrassem esse gelo da estreia. Mas ainda tem muita competição pela frente, e a Argentina é o nosso foco agora”.

O Brasil volta a jogar neste domingo (22), às 13h30, quando enfrenta a Argentina.