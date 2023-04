Em dérbi com duas viradas, Corinthians vence Palmeiras pelo Brasileirão feminino

Na noite desta segunda-feira (17), tivemos um dérbi emocionante pelo Brasileirão Feminino, com direito a duas viradas e vitória do Corinthians por 3 a 2, o jogo foi disputado na Fazendinha. Esta foi a primeira derrota Palmeiras na competição, com isso, as Brabas se tornam as únicas invictas.

Vic Albuquerque abriu o placar pro Timão logo no início, mas Lorena Benitez e Camilinha viraram para as Palestrinas antes do intervalo. Já na etapa final, Tamires empatou, e Tarciane, aos 40 minutos, definiu o o placar, garantindo a liderança da competição para as Brabas.

AQUI É CORINTHIANS P#RR*!



Fim de jogo na Fazendinha e VITÓRIA DAS BRABAS!



Corinthians 3 🆚 2 Palmeiras



⚽ Vic Albuquerque

⚽ Tamires

⚽ Tarciane#VaiCorinthians#RespeitaAsMinas pic.twitter.com/isyucDNc9X — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 17, 2023

Primeiro tempo alviverde

O Corinthians começou melhor o jogo largou na frente logo aos cinco minutos, com Vic Albuquerque subindo mais alto que a defesa do Palmeiras para testar pro gol uma cobrança de escanteio. O Palmeiras então partiu para o ataque para tentar o empate, e conseguiu equilibrar a partida poucos.

Após o equilíbrio do jogo, as Palestrinas empataram em uma jogadaça pela direita, quando a Duda Santos deu um lindo toque de calcanhar para Lorena Benitez receber livre na área e empatar. Aos 29, foi a hora da virada do Palmeiras, que também saiu após uma linda jogada, mas pela esquerda desta vez e que Camilinha desviou de cabeça após cruzamento Amanda Gutierres: 2 a 1 Verdão.

Foto: Divulgação / CBF

Vitória alvinegra

Após o intervalo, o placar não demorou muito tempo para estar empatado novamente. Tamires concluiu com estilo em um bom ataque do Corinthians, igualando o jogo aos três minutos da etapa final. O jogo então voltou a ficar aberto, com chances criadas para os dois lados.

Mas o dérbi só foi definido aos 40 minutos. Quando após escanteio, Tarciane tocou de cabeça na primeira trave, e contou com a sorte da bola bater no travessão e na cabeça da goleira Tapia, para entrar e recolocar o Corinthians na frente. Mesmo perto do fim, o Palmeiras não desistiu e quase empatou aos 49, mas Bruna Calderan furou sozinha, com o gol aberto.

Aos 52, Benítez também levou perigo em chute, mas o Corinthians soube se segurar e puxou contra-ataque, a bola chegou em Gabi Portilho que foi derrubada dentro da área e foi marcado pênalti a favor, mas Millena bateu para fora, aos 55 minutos. Sorte das Brabas que este foi o último lance e não deu tempo de mais nada.

Foto: Divulgação / CBF

Como ficam os times?

O Corinthians termina a rodada do jeito que começou, na liderança isolada, agora com 19 pontos, são seis vitórias e um empate, as Brabas estão a invictas no Brasileirão. Já o Palmeiras perde sua invencibilidade, estaciona nos 14 pontos e fica na quinta colocação.

Próximos jogos

O próximo jogo do Corinthians será na segunda-feira (24), contra o Internada, às 17h30, fora de casa. Já o Palmeiras volta a campo no domingo (23), para enfrentar o Atlético-MG, às 18h, na Arena Barueri.