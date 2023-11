Técnico do Minas avalia Barueri em duelo da Superliga: "Time jovem, mas com grande qualidade"

O Gerdau Minas quer manter o bom desempenho e a invencibilidade na Superliga Feminina 2023/24. A equipe reencontra seu torcedor neste sábado (25), às 19h (horário de Brasília), na Arena UniBH. O adversário da vez será o Barueri Volleyball Club.

O técnico Nicola Negro avalia o adversário e destaca a preparação para o confronto. "O Barueri é um time jovem, mas com grande qualidade. Começou bem o torneio e tenta jogar rápido, em um estilo de jogo parecido com o nosso. Temos que aproveitar os dias que nos restam para intensificar a preparação", ressalta o treinador.

O Gerdau Minas começou o torneio com uma sequência de duas vitórias em casa, diante do Bluvolei e do Brasília Vôlei. Logo em seguida encarrou dois desafios difíceis fora de casa, diante do Sesc RJ Flamengo e Unilife Vôlei Maringá, e seguiu pontuando.

"Foi muito importante conquistar essas duas vitórias em dois jogos fora. O Maringá, nosso último adversário, é um time que está jogando muito bem, muito agressivo e foi um jogo difícil pra nós", disse o técnico Nicola Negro. As vitórias colocaram o time na vice-liderança da Superliga, com 11 pontos.