Superliga Feminina: Praia Clube e Gerdau Minas vencem na segunda rodada

A Superliga Feminina 2023/24 iniciou a disputa dos jogos da segunda rodada na noite desta terça-feira (14). Às 18h30, Praia Clube x BluVôlei e Gerdau Minas x Brasília jogaram simultaneamente.

O Praia Clube venceu por 3x0 (25;22;25x20;25x15); assim como o Gerdau Minas (25x23; 25x23;25x23).

Praia Clube x Bluvôlei

O Praia Clube iniciou o jogo com um time modificado em relação ao elenco da última rodada devido a uma virose que afetou Suellen e Claudinha. Por isso, Naiane e Natinha foram escaladas como titulares, juntamente com Monique, Kasiely, Milka, Kusnetsova e Adenizia.

O primeiro set foi dominado pelo Praia Clube, principalmente a partir do décimo ponto. Apesar de ser dominante, a equipe de Uberlândia cometeu muitos erros. Destaque para Adenizia, a central que marcou 7 pontos na parcial, incluindo 5 de bloqueio.

O Praia Clube ampliou ainda mais sua vantagem no segundo set, mantendo uma diferença de 10 pontos ao longo da maior parte da parcial. Na reta final, o time perdeu concentração e voltou a cometer erros, mas conseguiu fechar o set em 25x20.

Abalado, o Bluvolei não conseguiu se recuperar no terceiro set. O Praia Clube venceu por 3x0 (25x22; 25x20; 25x14). Adenizia, eleita a melhor da partida, foi a maior pontuadora com 17 pontos.

Com essa vitória, o Praia Clube conquista seu primeiro triunfo no campeonato. O time catarinense, por sua vez, possui uma vitória em três jogos.

No próximo domingo (17), às 21h, o Praia enfrentará o Fluminense em casa, em jogo antecipado da oitava rodada. Enquanto isso, o BluVôlei retornará às quadras na segunda-feira (27), quando receberá o Brasília, com o horário ainda a ser definido.

Foto: @dentiloficial

Gerdau Minas x Brasília

Gerdau Minas e Brasília travaram um jogo equilibrado, com os três sets terminando com vantagem mínima. O Gerdau Minas saiu vitorioso por 3x0 (25x23; 25x23; 25x23).

Ao longo do confronto, o Minas permaneceu à frente no placar. No entanto, nos momentos decisivos dos sets, permitia que o adversário crescesse e se aproximasse no placar.

Apesar disso, a superioridade técnica das mineiras prevaleceu, resultando na segunda vitória em dois jogos pela Superliga Feminina 2023/24. Jenna Grey recebeu o troféu "Viva Vôlei". Kisy foi a maior pontuadora, totalizando 19 pontos.

O Gerdau Minas está se preparando para enfrentar o Sesc-Flamengo no ginásio do Tijuca, no próximo sábado (18) às 21h, em um confronto válido pela oitava rodada do campeonato.

Enquanto isso, o Brasília, que ainda não conquistou um set sequer no campeonato, enfrentará o atual campeão Praia Clube em Uberlândia. Mais um desafio difícil aguarda o time da capital federal.